Hertha haut die Bayern weg

Eberswalde (MOZ) Im Endspiel Bayern München gegen Hertha BSC behielten die Berliner beim fielmann-Cup der U-8- und U-9-Junioren mit 3:0 die Oberhand gegen den Titelverteidiger. Auch im kleinen Finale ging eine Berliner Mannschaft als Sieger gegen RB Leipzig vom Platz. Union gewann knapp mit 3:2.

Wenn Vereine wie Bayern München, RB Leipzig oder Hertha BSC im Westend-Stadions zu Gast sind, handelt es sich traditionell um den Fielmann-Cup. Bereits zum dritten Mal lud das Team von Preussen Eberswalde rund um Organisationschef Marcus Bülow zahlreiche Nachwuchsmannschaften aus Deutschland, Polen und Tschechien ein. Insgesamt 24 Mannschaften in den Altersgruppen U-9- und U-8-Junioren boten sich einen Wettbewerb auf hohem Niveau. Sieger nach zwei Turniertagen wurde Hertha BSC. Im Finale setzten sich die Hauptstädter gegen den Vorjahressieger Bayern München mit 3:0 durch.

Um so ein riesiges Turnier zu veranstalten, braucht es eine sorgfältige Vorbereitungsphase. „Wir beginnen mittlerweile schon direkt nach dem Turniers, das nächste vorzubereiten. Richtig intensiv wird es dann so circa vier bis sechs Wochen vor dem Turnierbeginn“, erklärte der Turnierleiter Marcus Bülow.

Mit Bayern München, RB Leipzig, Hertha BSC, Union Berlin, 1. FC Magdeburg, FC St. Pauli oder auch Hansa Rostock in diesem Jahr schaffen es die Organisatoren Jahr für Jahr, ein namhaftes Teilnehmerfeld auf die Beine zu stellen. Ein langer Weg, wie Bülow schildert. „Wir haben uns als Verein einen guten Ruf bei den großen Klubs gemacht. Es hat mal klein angefangen und mit der Zeit haben wir immer mehr Vereine begeistern können.“ So brauchte es in diesem Jahr bei keinem der Teilnehmer große Überzeugungsarbeit. Alle waren vom Konzept überzeugt. „Als kleines Zugpferd für die anderen sind die Bayern natürlich perfekt.“ Auch polnische Mannschaften wie Arkonia Stettin und Slask Wroclaw oder Sparta Prag aus Tschechien kommen gerne, um sich zu messen.

Besonders für den Fielmann-Cup sind laut Bülow die vielen Spiele auf hohem Niveau. Es gibt wenig Wartezeiten zwischen den Spielen, denn der Ablauf wird stets eingehalten. Die kurzen Wege und beliebte Vitamin-Bar auf dem Vereinsgelände sorgen ebenfalls für positive Rückmeldungen. „In den letzten Jahren haben wir durch einige Hallenturniere wichtige Erfahrungen im Ausrichten solcher Turniere gesammelt und versuchen, den Standard weiterhin hoch zu halten. Wenn wir das weiterhin machen, sind wir sehr zufrieden.“ Vor allem für die kleineren Mannschaften ist dieses Turnier der beste Motivationsfaktor. „Ich denke, wenn du die Möglichkeit hast, beispielsweise gegen den FC Bayern zu spielen, ist das eine tolle Sache“. Für die größeren Klubs sei es aber ebenfalls eine interessante Aufgabe, ihrem Namen gerecht zu werden.

Auch der Trainer der U 9 von Preussen Eberswalde, Stefan Bartsch, ist sehr froh über das Ausrichten des Cups. „Es ist eine tolle Möglichkeit, uns zu zeigen und zu präsentieren.“ Auf einen Lieblingsgegner im Teilnehmerfeld konnte er sich nicht festlegen. Jede Mannschaft sei interessant und eine Erfahrung wert. Für seine Mannschaft reichte es am Ende zu Platz 19. In der Gruppenphase belegte man hinter Bayern München, Arkonia Stettin und FC Viktoria Berlin den vierten Platz und verpasste nur knapp die Goldrunde. Aufgeregt vor dieser Kulisse zu spielen, sei seine Mannschaft nicht, denn man habe schon im vergangenen Jahr teilgenommen.

Die ebenfalls spielberechtigte U-8-Mannschaft von Preussen landete am Ende auf dem 24. Platz, hat aber sicherlich einige Erlebnisse gegen die „Großen“ mitnehmen können.

Anders lief es für die U 9 des Zweitligisten 1. FC Union Berlin. Die Köpenicker dominierten in ihrer Gruppe B und zogen als Zweiter in der Hauptrunde ins Halbfinale ein. Trainer Inan Arun war mit seinem Team bereits zum dritten Mal in Eberswalde mit dabei. „Es ist ein schönes Traditionsturnier, zu dem wir immer wieder gerne reisen.“

Auch Stadtrivale Hertha BSC schaffte den Sprung ins Halbfinale. Das Team von Holger Lindenberg zog gemeinsam mit dem FC Bayern München ins Halbfinale ein. Obwohl die Berliner das erste Mal beim Fielmann-Cup mit dabei waren, würde man beim nächsten Mal gerne wiederkommen. „Die Organisation, das Essen, der Service, der Kunstrasen – alles war einfach super“, so Lindemann.

Der große Favorit aus München hatte einen starken Vorrunden-Tag gespielt, bei dem er jedes Spiel gewann und kein Gegentor kassierte. Die Endrunde lief für die Junioren des Rekordmeisters nicht mehr ganz so reibungslos. Im Halbfinale gewannen sie erst im Elfmeterschießen gegen stark auftretende Unioner mit 9:8. Im anderen Halbfinale setzte sich die Berliner Hertha gegen RB Leipzig durch. Somit kam es im Spiel um Platz drei zum Aufeinandertreffen zwischen Union Berlin und RB Leipzig. Die abgezockten Berliner behielten die Ruhe und gewannen mit 3:2. „Wir haben alles erreicht, was wir wollten, ein schönes Turnier“, sagte der zufriedene Iran Arun.

Im Traumfinale der beiden Mannschaften sorgte dann die andere Berliner Mannschaft für Aufsehen. Am Vorrunden-Tag sagte Bayern-Coach Christian Hufnagel noch, dass die Berliner auf ihn einen starken Eindruck machen und sehr gefährlich sind. Und so verlief auch das Finale. Herthas U 9gewann souverän mit 3:0 und verwies den Sieger aus dem letzten Jahr auf Platz zwei.

Ein langes Turnier mit insgesamt 134 Spielen ging mit dem Sieg der Berliner Hertha zu Ende. Der Fielmann-Cup wird auch im nächsten Jahr sicherlich wieder zahlreiche Spitzenmannschaften nach Eberswalde locken. Zumindest bekundeten viele schon Interesse.

