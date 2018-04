Bangen um die Wahlbeteiligung

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Noch elf Tage sind es bis zur Uckermark-Wahl. Am 22. April soll der neue Landrat für die nächsten acht Jahre feststehen. Doch es gibt ein Risiko: Wenn nicht genug Stimmen zusammenkommen, wird es keiner der drei Bewerber.

Es gibt bereits Stimmen in den Parteien, die davon ausgehen, dass diesmal die Wahlbeteiligung nicht ausreicht. Denn der Wahlkampf in der Uckermark ist viel zu spät angelaufen und kam erst in den vergangenen zwei Wochen so richtig in Fahrt. Vor allem die beiden Favoriten Karina Dörk (CDU) und Amtsinhaber Dietmar Schulze (SPD) erhalten dabei tatkräftige Unterstützung von Landes- und Bundespolitikern ihrer Parteien, die sich plötzlich für die Uckermark interessieren. Da hat es der Dritte im Bunde, Torsten Gärtner (BVB/Freie Wähler), deutlich schwerer.

Doch wer neuer Landrat werden will, muss nicht nur die Stimmenmehrheit holen, sondern auch mindestens 15 Prozent aller Wahlberechtigten des Landkreises auf sich vereinen. So will es das Gesetz. Das wären 15 690 Wähler. Und genau das ist die magische Zahl. In der Uckermark könnte ein Kandidat theoretisch dieses Quorum schon im ersten Wahlgang schaffen. Aber gerade bei Landratswahlen macht der Bürger traditionell häufig wenig von seinem Wahlrecht Gebrauch, obwohl die Direktwahl das höchste Gut der Demokratie darstellt. Das liegt daran, dass die Kreispolitik zwar gerade im ländlichen Raum von enormer Bedeutung ist, aber viele Hintergründe dem Wähler gar nicht bewusst sind.

„Wir hoffen auf eine hohe Wahlbeteiligung“, sagt Kreiswahlleiter Robert Richter optimistisch. Für ihn ist es Premiere in seiner neuen Funktion. Seine Hoffnung begründet er mit der immer weiter steigenden Zahl an Briefwählern. Rund 104 600 Wahlbenachrichtigungskarten sind über die Wahlbehörden der Städte, Ämter und Gemeinden verschickt worden. Damit müsste jeder seinen Schein bekommen haben. Die ersten Wähler forderten bereits Briefwahlunterlagen an und sandten sie im verschlossenen Umschlag zurück. Der Kreiswahlleiter geht davon aus, dass diesmal ein neuer Briefwähler-Rekord bei einer uckermärkischen Landratswahl gebrochen wird. Noch bis zum 20. April können die Papiere bei den Wahlbehörden geordert werden. Und noch bis zum Wahlabend Punkt 18 Uhr ist es möglich, sie zur zuständigen Stelle zu bringen. Ausgezählt werden sie erstmals nicht zentral in Prenzlau, sondern direkt in den Kommunen.

Noch ein Aspekt könnte die Wahlbeteiligung retten: Das Wahlalter sinkt. Jugendliche ab 16 Jahren haben bereits die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Erreicht keiner der drei Kandidaten das notwendige Quorum, dann folgt der zweite Wahlgang einige Wochen später. Dann muss es aber klappen mit den notwendigen 15 Prozent. Sonst scheitert die Direktwahl. Genau das ist vor acht Jahren passiert. Die Folge: Damals zog keiner der vier ursprünglichen Kandidaten ins Landratsamt ein. Stattdessen wählte anschließend der Kreistag Dietmar Schulze.

Nun bereitet sich ein Heer von Freiwilligen auf den Urnengang vor. Die Helfer sitzen am 22. April den gesamten Tag über in genau 249 Wahllokalen, verteilt bis in den kleinsten Ortsteil der Uckermark. Auch für ihren Einsatz wäre eine hohe Beteiligung eine entsprechende Anerkennung. Nur in wenigen Fällen, wo zum Beispiel die Einwohnerzahl zu gering ist, hat man wegen des Wahlgeheimnisses auf ein eigenes Wahllokal verzichtet. Die Bürger sind dort gebeten worden, in den Nachbarort zu gehen.

Die Auszählungsergebnisse der einzelnen Wahllokale und Wahlbehörden gehen am Wahlabend elektronisch beim Kreiswahlleiter in Prenzlau ein. Er stellt sie sofort öffentlich ins Internet. Wer live dabei sein will, kann an diesem Tag ab 17 Uhr in die uckermärkische Kreisverwaltung kommen. Im Haus IV läuft eine öffentliche Großbildprojektion der aktuellen Stimmenauszählung.