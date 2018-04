Rot-Weiß gewinnt Frühlingsturnier

Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Volleyballer von Rot-Weiß Frankfurt haben ihr eigenes Frühlingsturnier gewonnen. Das bunt zusammengewürfelte Mixed-Team setzte sich gegen zehn weitere Mannschaften durch. Auf Platz 2 kamen die „Ziltendorfer Elche“.

Etwas wehmütig blickte der ein oder andere Volleyballer am vergangenen Sonnabend schon nach draußen. Während es dort 20 Grad und Sonne satt gab, ging es in der Sporthalle an der Beckmannstraße um Punkte. „Es ist natürlich etwas schade, dass gerade heute das Wetter so traumhaft ist. In den Vorjahren fand unser Frühlingsturnier auch meistens schon im März statt, das hat aber in diesem Jahr terminlich nicht gepasst“, berichtete Andrea Jacob, die als Schatzmeisterin von Rot-Weiß auch selbst mit in der Sieger-Mannschaft spielte.

Seit der Gründung nach der Wende führt der kleine Verein dieses Turnier durch – mit wenigen Ausnahmen. „Dabei stehen der Spaß und die gemeinsame sportliche Ertüchtigung im Vordergrund“, betonte Andrea Jacob. Das Turnier erfreue sich großer Beliebtheit, da es nicht mehr viele solcher Veranstaltungen in der Region gebe. „Im Vorfeld haben sich noch weitere Teams gemeldet, die gerne mitgemacht hätten. Leider hat der Müllroser SV abgesagt und wir konnten so kurzfristig keine neue Mannschaft gewinnen“, erzählte sie.

Der Volleyballverein Rot Weiß hat derzeit 20 aktive Mitglieder – „im Alter von zwölf Jahren bis Ende 50“, wie der Vorsitzende Detlef Köhler berichtet. Bunt zusammengewürfelt war auch die Truppe am Sonnabend, die sich beim Frühlingsturnier den Sieg sicherte. Gespielt wurde im Modus zwei Sätze à elf Minuten – was nicht überall auf Zustimmung traf. „Ich mag diesen Modus nicht, da kann man wenn man Pech hat einen Rückstand nicht mehr aufholen. Aber insgesamt ist das Turnier sehr gut organisiert und die Halle ist schön“, sagte Tony Marko vom Team Rocket aus Cottbus. Dieses wurde von Paul Händschke initiiert. Der Sohn von Andrea Jacob spielte einst auch für Rot-Weiß und studiert derzeit in der Lausitz. Nun kam er mit mehreren Kommilitonen zurück an die Oder. Zwar landeten das Team Rocket am Ende nur auf dem letzten Platz, aber Spaß brachte das Turnier auch ihnen.

Den Gesamtsieg sicherte sich Rot-Weiß . Mit einer ruhigen und souveränen Spielführung im Finale gegen die „Ziltendorfer Elche“ konnte der erste Satz gewonnen werden. Im zweiten Satz lagen die Frankfurter bis zum Schluss zurück. Der letzte Punkt vor der „Schluss-Tute“ musste über Sieg oder einen dritten Entscheidungssatz entscheiden. Die Rot-Weißen behielten die Nerven und erreichten nach Ablauf der Spielzeit ein 14:14. „Unser Sieg kam unerwartet, da wir nicht zu den Favoriten gehörten“, meinte Andrea Jacob.

Auf Rang 9 landeten die „Fünf Eichen“ mit Jens Langhagel. Der Fünfeichener erklärte nach dem Turnier: „Wir waren heute sehr freizeitlastig aufgestellt, zwei Leistungsträger waren nicht dabei. Daher ist Platz neun okay. Natürlich steht der Spaß bei solch einem Turnier immer im Vordergrund, aber dennoch sind wir mit einer guten Portion Ehrgeiz in die Spiele gegangen. Insgesamt war das Turnier wie immer gut organisiert – die Verpflegung hat gestimmt und es hat sich keiner verletzt“, sprach Langhagel wohl allen Teilnehmern aus der Seele.

Endstand: 1. Rot-Weiß Frankfurt, 2. „Ziltendorfer Elche“, 3. Frankfurter Volleyballverein, 4. „Die Namenlosen“ Frankfurt, 5. Team Mixery Frankfurt, 6. Rot-Weiß Frankfurt – Ehemalige, 7. Spreevolleys Fürstenwalde, 8. Einheit Frankfurt, 9. Fünf Eichen, 10. Tripoint Frankfurt, 11. Team Rocket Cottbus