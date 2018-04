Lesung am Originalschauplatz

Rene Wernitz

Bützer (BRAWO) Autorin Britta Orlowski aus dem Milower Land bringt jetzt ihren neunten Roman in den Buchhandel. "Solange deine Schatten flüstern" - So lautet der Titel. Premierenlesung ist am Freitag, 4. Mai, im Reitstall in Bützer.

Dieser stellt einen Ort der Handlung dar. Dass die Lesung dort stattfinden kann, ist dem sonderbaren Umstand zu verdanken, dass es inzwischen diesen Reitstall gibt. Als Britta Orlowski ihr Buch vor immerhin schon vier Jahren fertigstellte, stand an der Stelle noch ein Kuhstall. Die neue Story ist abermals in Bützer angesiedelt. Es ist inzwischen der vierte Roman mit direktem Bezug zum Ortsteil der Gemeinde Milower Land, an dem die Autorin ihre Kindheit erlebte. Wieder ist es ein Gegenwartsroman, wie in den beiden vorherigen Büchern mit Bützer als Dreh- und Angelpunkt. In diesen standen auch die Bewohner eines Mehrgenerationenhofs im Mittelpunkt, allerdings vornehmlich die älteren. Jetzt sind die jüngeren an der Reihe.

Ben, ein dorfbekannter "Bad Boy", verliert sich immer mehr in Alkohol und Gewalt. Als der Richter ihm Sozialstunden aufbrummt, spielt Ben mit dem Gedanken, einfach abzuhauen. Doch dann trifft er auf die 17-jährige Lavinia. Aus ihr wird er einfach nicht schlau. Sie liebt es, sich im Stall und auf der Weide zu verkriechen, versteckt ihr Gesicht hinter einer riesigen Brille und beschäftigt sich ausgerechnet mit Handarbeiten. "in Filmen hatte Ben schon unzählige Male gesehen, wie jemand stirbt. Aber in Wirklichkeit war es ganz anders, jemandem beim Sterben zusehen zu müssen", heißt es im Buch wörtlich.

Natürlich ist Liebe das bestimmende Element im Roman, der auch ein paar Mystery-Elemente enthält. Laut der Autorin passt ihr Roman eigentlich nicht in die Schublade "Jugendbuch", wohin er aber wegen des jugendlichen Alters der Protagonisten gesteckt wird. Sie beschreibt ihn als ein "All-Age-Werk". Auch ältere Leser könnten gut in die Geschichte eintauchen. Westhavelländer und Bewohner Bützers werden dank reichlich Lokalkolorit so oder so voll auf ihre Kosten kommen. Drei Gegenwartsromane aus dem Haveldorf gibt es nun, ein anderes Buch war historisch angelegt. Übrigens feiert Bützer 2018 seine vor 650 Jahren erfolgte erstmalige urkundliche Erwähnung.

Wie Britta Orlowski verrät, sei bereits ein Roman in Arbeit, der in Milow und Rathenow spielen werde, Bützer komme auch wieder vor. Die Handlung sei auf zwei Zeitebenen angesiedelt, in der Gegenwart und im Zweiten Weltkrieg. Doch zunächst kommt erst einmal "Solange deine Schatten flüstern" in den Handel.

Die Premiere am 4. Mai ab 18.00 Uhr ist Auftakt zu einem Reitstallfest. Nach Vorstellung des Romans gibt es viel Musik und Leckeres vom Grill. Karten für die Lesung zum Preis von 5 Euro können in der Rathenower Buchhandlung Tieke (03385/510323) bestellt werden. Zudem sind sie in der Bürgersprechstunde von Bützers Ortsvorsteherin Sandra Thiele am Donnerstag, 3. Mai, zwischen 17.00 und 18.00 Uhr im Gemeindezentrum zu haben. Mehr Informationen über den Ortsteil der Gemeinde Milower Land gibt es online auf www.dorf-bützer.de.