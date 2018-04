Bahnhof Trebnitz ohne Dach

Doris Steinkraus

Trebnitz (MOZ) Es war Glück im Unglück: Bereits in der vergangenen Woche ist bei einem der heftigen Winde das rund 200 Quadratmeter große Dach des Bahnhofs in Trebnitz heruntergerissen worden. Die Wucht war so extrem, dass es auf der anderen Seite der Schienen landete.

Vor drei Jahren hat Gabi Grützner das Gebäude erworben. „Eigentlich sollten die Bauarbeiten schon längst begonnen haben“, erklärte sie auf MOZ-Anfrage am Dienstag. „Wir haben bereits Mitte 2017 den Bauantrag eingereicht, aber es gab immer wieder neue Auflagen. Wir konnten nichts beginnen.“ Dazu gehört auch die Schaffung eines behindertengerechten Aufgangs zu den Bahngleisen. Seitens der Bahn habe es ebenfalls einige Hindernisse gegeben.

Die Eigentümerin will die herunter gerissene Dachpappe so schnell wie möglich entsorgen lassen. Im Zuge der geplanten Sanierung sei natürlich auch vorgesehen, das Dach zu erneuern, sagte uns Gabi Grützner. Geplant war bisher, die im Gebäude einst genutzten vier Wohnungen zu erhalten und herzurichten. Auch die Finanzierung sei gesichert gewesen. Sie wolle jetzt noch einmal das Ergebnis der Verhandlungen zur Baugenehmigung abwarten.(dos)