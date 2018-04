Spannende Führungen und Spaß-Garantie

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Die Aufregung ist schon groß, zahlreiche Vereine bereiten sich intensiv auf das Rathausfest in Panketal vor. Das Programm beginnt am Sonnabend um 10 Uhr rund ums Rathaus und bietet bis zum Nachmittag viel Abwechslung.

Die Besonderheit in diesem Jahr sind vor allem Führungen und Besichtigungen, die den Gästen und Einwohnern Einsichten gewähren, die sonst selten möglich sind. So können sich Interessierte um 10 und um 12 Uhr in der Heinestraße am Eingang des Wasserwerkes treffen. Das Zepernicker Wasserwerk wird in diesem Jahr 90 Jahre alt. Aus diesem Grund erhofft sich der Eigenbetrieb vor allem von Alteingesessenen noch einiges an Geschichten und Erinnerungen zu dieser wichtigen Infrastruktureinrichtung. Punkt 11 Uhr will der Eigenbetrieb dann in der Schönower Straße 13 die Schwengelpumpe in Betrieb nehmen, die zwar alt aussieht, aber ganz neu installiert wurde. Sie kann künftig in Notfällen für Wasser sorgen, falls es Probleme in der Versorgung gibt.

Um 11 Uhr geht es von der Zepernicker Straße aus zum Deponiegelände in Schwanebeck. Wie weit die Sanierungsarbeiten hier durch die BSR vorangetrieben wurden, dürfte viele interessieren. Der Erlebnisbereich der Dransemündung, der neu gestaltet und mit umfangreichen Spiel- und Sportmöglichkeiten für viele Altersgruppen ausgestattet werden soll, ist um 13 Uhr zu besichtigen. Treff ist an der Straße der Jugend an der Einmündung zum Wiesenweg. Nicht zu vergessen: Die größte Kita im Ort, die Kita Pankekinder, öffnet von 11 bis 14 Uhr zum Tag der offenen Tür. Auch Rathaus und Eigenbetrieb lassen von 10 bis 16 Uhr die Türen weit offen für alle Neugierigen.

Rhythmisch eingetrommelt wird das Fest um 10 Uhr von „Trommböse“. Kurz darauf eröffnet Cassandra Lehnert, die amtierende Bürgermeisterin, am Rathaus das Fest. Das Kinder-Tanzensemble unter Leitung von Klawdija Platonina zeigt Ausschnitte aus den Programmen. Um 10.45 Uhr schließen sich die Cheerdancer der SG Schwanebeck 98 an. Ein Rätselmärchen zum Mitmachen ist um 11 Uhr mit Cornelia Bera geplant, die damit auch den Verein Kunstbrücke präsenitert. Pünktlich zu Mittag sollen Fahrräder versteigert werden, die im Gemeindegebiet aufgefunden wurden. „Les Amis“, eine Tanzgruppe der Gesamtschule präsentiert sich ab 13 Uhr, gefolgt von der Dance Fit AG der Grundschule Zepernick.

Der Höhepunkt der Veranstaltung ist das Entenrennen auf der Panke. Die gelben Tierchen lassen sich beim Eigenbetrieb erwerben oder können selbst mitgebracht werden. Für Spaß ist allemal gesorgt. Am Rande locken Stände, Vereine bieten alles für die Versorgung der Gäste an, Kinder und Jugendliche können sich beim Bubble-Fußball und vielem mehr amüsieren. Im Bahnhof lockt die Bürgerstiftung mit einem Flohmarkt.(li)