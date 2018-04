„Solo Sunny“ und Solo für Bogadtke

Nadja Voigt

Zollbrücke (MOZ) In dieser Woche wird im Theater am Rand in Zollbrücke schon ab heute gespielt. Am Mittwoch und Donnerstag, jeweils um 15 Uhr, interpretiert Jens-Uwe Bogadtke Heine-Lieder: „Heine bringt uns zum Lachen, bringt uns zum Weinen. Spaß und Schmerz, Witz und Wehmut wechseln von Vers zu Vers, von Strophe zu Strophe“, heißt es dazu vom Theater. Der Schauspieler Jens-Uwe Bogadtke interpretiert Gedichte und Lieder aus den verschiedenen Lebensphasen des Dichters, vom übermütigen Jüngling bis zum todkranken Heimatlosen. „Bogadtke zeigt, wie modern Heine mit seiner Ironie, seinem Spott und seiner Sentimentalität ist und wie musikalisch seine Sprache.“

Am Sonnabend (19.30 Uhr) und Sonntag (17 Uhr) sind dann in Zollbrücke Ohrwürmer aus den Filmmusiken von Günther Fischer und ausgewählte Stücke aus Fischers Zusammenarbeit mit Manfred Krug und Uschi Brüning zu hören. Fischer singt einige seiner schönsten Jazz-Chansons selbst: „Das war nur ein Moment“ und „Der Tag beginnt“, seine Tochter Laura den unvergessenen Film-Song „Solo Sunny“. „Zu alldem gibt es den unverwechselbaren Sound der Band, deren Musiker allesamt Spitzensolisten der deutschen Jazzszene sind.“