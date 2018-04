Seit November keine Zugänge mehr

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Aktuell betreut der Landkreis Barnim 90 unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche. Davon sind 23 minderjährig. In 67 Fällen handelt es sich um junge Volljährige. Über die derzeitige Lage und die Entwicklung im Barnim berichtete Gabi Lange von der Kreisverwaltung jüngst vor dem Jugendhilfeausschuss.

Im November 2015 hätten die ersten zehn unbegleiteten Jugendlichen den Landkreis erreicht, so Lange. Per Zuweisung. Die Zahlen hätten sich schnell erhöht. Zum Jahreswechsel 2015/16 waren es bereits knapp 50 unbegleitete Flüchtlinge. In der Spitze habe man 150 Kinder und Jugendliche in Obhut genommen. In den vergangenen Monaten habe es allerdings keine Zugänge mehr gegeben. „Die letzte Zuweisung gab es im November.“ Die Zahlen seien rückläufig.

Von den aktuell 90 Betreuten kämen 31 aus Afghanistan, 18 aus Syrien, acht aus Guinea und sieben aus Eritrea. Dies sind laut Lange die Hauptherkunftsländer. In der überwiegenden Zahl handelt es sich um junge Männer. Unter den 90 Unbegleiteten befänden sich derzeit nur sieben Mädchen bzw. junge Frauen.

Gut ein Drittel dieser Flüchtlinge sei in Übergangswohnheimen und Wohnverbünden untergebracht. Elf werden in der Jugendeinrichtung Buckow (Schorfheide) betreut, zehn in der Jugendeinrichtung „Menschen(s)kinder“ in Bernau und Eberswalde. Die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal hat neun aufgenommen. Dies sind laut Lange auch die drei größten Kooperationspartner für den Landkreis.

Trotz aller Schwierigkeiten hat der Kreis Lange zufolge die Aufgabe, minderjährige Flüchtlinge unterzubringen und zu betreuen, „gut gemeistert“. Dazu gehören auch tägliche Anwesenheitskontrollen. Ferner habe man „viel in Schwimmkurse“ der jungen Leute investiert. (vp)