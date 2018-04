Messdatensammlung für Bauernregeln

Gundolf Sperling

Angermünde Die Wetterwarte Angermünde wird in diesem Jahr 110 Jahre alt. Ihre Gründung geht mit der Entwicklung des Vereinswesens Ende des 18. und im Laufe des 19. Jahrhunderts einher.

Dazu gehörten auch landwirtschaftliche Vereine, die durch Aufklärung über Neuerungen in der Landwirtschaft einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensverhältnisse und zur Bildung der Landwirte leisten. Da gerade die Landwirtschaft stark vom Wetter beeinflusst wird, setzte man sich in diesem Verein auch mit Fragen zur Beobachtung und Messung meteorologischer Größen auseinander.

Auch in der Uckermark bildeten sich landwirtschaftliche Vereine. Ihr Wirken lässt sich in historischen Ausgaben der „Angermünder Zeitung und Kreisblatt“ im Stadtarchiv Angermünde nachvollziehen. So findet sich dort auch die Veröffentlichung einer Niederschlagsstatistik von Juni bis Oktober der Jahre 1866 bis 1877 und eine tabellarische Bekanntgabe der mittleren Monatstemperaturen der Jahre 1851 bis 1890 für Prenzlau.

In der „Angermünder Zeitung“ steht ebenfalls zu lesen, dass: „Die am Mittwoch, den 15. d. Mts. (Juni 1881) zu Prenzlau versammelten Delegierten verschiedener uckermärkischer und mecklenburgischer landwirtschaftlicher Vereine beschlossen, versuchsweise für die Monate Juli, August und September tägliche Wetterprognosen für die Uckermark, bearbeitet durch die Hamburger Seewarte, herstellen zu lassen.“ Aus der Zeitung von 18. Juli 1882 ist zu erfahren, dass sich in Prenzlau ein Verein für Wetterkunde gebildet hat und beabsichtigt 35 Messstationen in der Uckermark einzurichten.

Die gesammelten Daten sollten in Zusammenarbeit mit der Magdeburger Wetterwarte (hier wirkte Herr Richard Assmann – ein Arzt und Meteorologe der von 1870 bis 1879 als praktischer Arzt in Freienwalde tätig war) weiterverarbeitet werden.

Doch Angermünde findet sich noch nicht unter den 35 uckermärkischen Wetterstationen. Erst 1899 richtete das Königlich Preußische Meteorologische Institut in Angermünde eine Niederschlagsmessstelle ein. Als Beobachter wurde der Lehrer der Angermünder Knabenschule, Johann Friedrich Hübner, gewonnen.