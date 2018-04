Neues Marktkonzept für Bernau

Kai-Uwe Krakau

Bernau Von Erzeugern aus der Region für Kunden in der Region: In der Hussitenstadt startet am 9. Mai ein „Marktschwärmer-Wochenmarkt“. Er findet immer mittwochs in der „Alten Post“ am Bahnhof statt.

„Ich bin im vergangenen Jahr auf einem Handwerkermarkt in Altlandsberg angesprochen worden“, erzählt Kathrin Görne. Die 51-jährige Bernauerin informierte sich und lernte schließlich das Konzept in einer Berliner „Marktschwärmerei“ kennen. Dort hat sie die handgefertigten Seifen ihres kleinen Familienbetriebes inzwischen gut verkaufen können. Die Bernauerin ist überzeugt, dass diese Idee auch in Bernau großen Anklang finden wird. „Die Kunden sagen mir oft, dass sie einfach wissen möchten, wo das Produkt herkommt. Anders als im Supermarkt können sie direkt beim Erzeuger ihre Fragen los werden“.

Kathrin Görne sieht das neue Angebot als „modernen Wochenmarkt“. Er biete den Vorteil, dass der Erzeuger die Ware nur anhand der Bestellung zusammenstellt. So blieben später keine Produkte übrig und müssten auch nicht weggeworfen werden. Das Konzept ist simpel: Die Verbraucher bestellen die Lebensmittel über das Internet bei den Erzeugerbetrieben aus der Region und holen diese einmal pro Woche auf einem Markt in ihrer Nähe ab. Die Produzenten bringen nur das dorthin mit, was auch geordert wurde. Die Käufer wiederum benötigen weder Zettel noch Bargeld oder Kreditkarte. Alles, was sie mitnehmen haben sie schließlich vorher bestellt und auch schon bezahlt.

Das „Marktschwärmer“ genannte Modell kommt deshalb so gut an, weil schnell und unkompliziert über Handy, Tablet oder Laptop bestellt werden kann. Darüber hinaus gehen die Käufer keinerlei Verpflichtungen ein - Mitgliedsgebühren, ein Abonnement oder Mindestbestellmengen gibt es nicht.

Die „Alte Post“ kennt Kathrin Görne schon viele Jahre. Mit der Inhaberin des dortigen Cafés und der Eismanufaktur, Annelie Staubach, setzte sich die Bernauerin vor einigen Monaten zusammen und entwickelte die Idee des wöchentlichen Marktes für Bernau. „Wir wollen regionale Produkte direkt in die Nachbarschaft bringen und die Erzeuger gleich mit“, sagt Kathrin Görne.

Einige Betriebe haben den beiden Macherinnen bereits zugesagt. So ist Hans-Christoph Peters aus Löhme dabei, der Hof „Schwalbennest“ vom Parsteinsee und die „Stolze Kuh“ aus Lunow-Stolzenhagen im nördlichen Barnim. Auch mit der Bernauer Braugenossenschaft würden Gespräche geführt.

Gegen ein kleines Entgelt wollen Kathrin Görne und Annelie Staubach auch einen speziellen Service anbieten, den sie in der deutschen Hauptstadt vermisst haben. So müssen Schnellabholer nur noch vorfahren, sich ihre Kiste schnappen und schon wieder durchstarten. Geplant ist ferner ein Lieferservice per Lastenfahrrad innerhalb der Stadt Bernau. In der Gemeinde Wandlitz könnten die Waren auch mit dem Auto ausgeliefert werden. Die Eröffnung der „Schwärmerei“ in der „Alten Post“ direkt am Bernauer Bahnhof ist am Mittwoch, 9. Mai, geplant. In der Zeit zwischen 18 und 20 Uhr sind alle Interessierten zum Kennenlernen und Kosten eingeladen.

Die Idee der Online-Direktvermarktung kommt ursprünglich aus Frankreich, wo seit 2011 unter dem Namen „La Ruche Qui Dit Qui“ (der Bienenkorb, der Ja sagt) bereits mehr als 800 Schwärmereien entstanden sind. Das erste Angebot entstand in Toulouse. Dort kamen bäuerliche Familienbetriebe und Verbraucher der Region über eine innovative Online-Plattform, kombiniert mit einem wöchentlichen Bauernmarkt, in einen direkten Kontakt miteinander. Später wurde das Projekt europaweit ausgebaut. In Belgien, Großbritanien, Spanien und Italien arbeiten lokale Teams am Aufbau und der Betreuung ihrer lokalen Netzwerke. 2016 kamen Dänemark, die Niederlande und die Schweiz hinzu.

In Deutschland startete das Netzwerk schließlich im Herbst 2014. Drei Jahre später gab es schon 30 aktive „Schwärmereien“ in acht Bundesländern. Sie wurden von rund 300 Erzeugern beliefert. Weitere 50 Schwärmereien befinden sich im Aufbau.

Regionalität bedeute den Erhalt von Biodiversität in der Landwirtschaft und fördere das ökologische Bewusstsein in der Esskultur, sind die Macher überzeugt. Den Betrieben und dem Lebensmittelhandwerk eröffne sie einen fairen Marktzugang und unterstütze das Wachstum alternative Netzwerke jenseits der globalisierten Märkte.