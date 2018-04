Unternehmer gründen Verein

Meier, Margrit

Neuenhagen bei Berlin (MOZ) UVN – dahinter steckt der Unternehmerverein Neuenhagen. Der wurde jetzt gegründet und hat bislang acht Mitglieder.

Norwin Wundke, Geschäftsführer der Firma KMV, Unternehmensberater Wolfram Löbnitz aus Fredersdorf und Ken Kornisch, Film- und Videodesigner, sind jetzt an die Öffentlichkeit gegangen. Vor wenigen Wochen haben sie den Unternehmerverein Neuenhagen (UVN) gegründet und hoffen auf einen großen Zulauf von Produzenten und Unternehmern, die beitreten wollen. Logistiker, aber auch das Glaswerk Ardagh, eine Kfz-Werkstatt und ein Zulieferer gehören u. a. diesem Verein bereits an. „Wir wollen Mittler zwischen den Interessenlagen von Unternehmern bzw. der Industrie sowie der Politik und der Verwaltung sein“, sagt Vorsitzender Norwin Wundke.

Themen, die aus Sicht des UVN dringend aufs Tapet in Neuenhagen müssen, sind: die Verkehrsführung im Gewerbegebiet, Sicherheit vor Diebstahl und Einbruch und die Vernetzung untereinander. Denn viele Firmen arbeiten neben-, aber kaum miteinander. Auch die öffentliche Auftragsvergabe in kleineren Losen sowie der Arbeitskräftemangel, den viele Firmen beklagen, drängen. „Viele Arbeitnehmer, die im Neuenhagener Gewerbegebiet arbeiten könnten, kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln dort gar nicht an“, bemängelt der stellvertretende Vorsitzende Wolfram Löbnitz. Mit der Verwaltung und dem Kreis müsse dringend über eine Buslinie, die durchs Gewerbegebiet führt, gesprochen werden.

Löbnitz, der seine Firma in Fredersdorf betreibt, ist bislang der Einzige, der aus dem Nachbarort kommt. „Ich muss nur einmal über die Wiese schauen, da sehe ich deutlich Neuenhagen“, lacht er. Der Unternehmensberater, der Vorsitzender des Vereins für Qualität und Beratung ist, will diesen Part im UVN integrieren. So sei vorstellbar, dass es gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung Neuenhagen eine Analyse über die Wirtschaftsfreundlichkeit in Kombination mit der Wirtschaftsförderung gibt. Gleichzeitig wollen die Vereinsmitglieder den Kreis, die IHK, die TH Wildau und auch das Land mit ins Boot holen. Vor Ort soll es Informationen geben, welche Hilfen Unternehmer von der Wirtschaftsförderung nutzen können. „Da gibt es Innovations- und Außenwirtschaftsassistenten, aber nicht alle wissen schon davon, was die können und leisten“, erwähnt Wundke. Das Thema Digitalisierung ist in aller Munde und könnte ein spezielles Thema für den Film- und Videodesigner Ken Kornisch werden, der sich bis Mitte Mai um einen ansprechenden Internetauftritt kümmern wird. Als drängend empfindet Wundke die Diskussion um die Zukunft der Gewerbestandorte in der Region. In Neuenhagen sei klar, dass das Gewerbegebiet zu klein sei. Das müsse dringend vergrößert werden. Vielleicht gar Richtung Seeberg.

Das nächste Treffen des UVN ist am 23. April, 15.30 Uhr, in der Fredersdorfer Feuerbachstraße 11 f. Jeder Unternehmer und Produzent ist eingeladen, dabei zu sein. Mehr Infos unter Tel. 033439 144409.