Hoppegarten bei Berlin Der Verein Hoppegarten Aktiv lädt zu einer Bildungsveranstaltung am 28. Mai, 19 Uhr, in den Gemeindesaal, Lindenallee, ein. Als Referentin wird Autorin Felicitas Richter zum Thema „Schluss mit dem Spagat! Wie Sie aufhören, sich zwischen Familie und Beruf zu zerreißen“ sprechen.

Berufstätige Eltern kennen das nur zu gut: Wenn sie zur Arbeit kommen, haben sie die erste Schicht schon hinter sich. Das schlechte Gewissen plagt, weil das Kind früh mit Ohrenschmerzen in die Kita ging, die Laufschuhe im Keller verstauben, man mit dem Partner nur noch das organisatorisch Notwendigste bespricht, auf dem Spielplatz dienstliche E-Mails beantwortet ... Wer Beruf und Kinder unter einen Hut bringen will, ist nicht zimperlich – der Anspruch, sowohl auf der Arbeit als auch in der Familie sein Bestes zu geben, ein hohes Maß an Flexibilität und Engagement sind die Markenzeichen berufstätiger Eltern. Aber zu oft auch chronische Erschöpfung.

Felicitas Richter widmet sich der Frage, was berufstätige Eltern für ein erfülltes Familienleben und für Leistungsfähigkeit im Job brauchen. Mit ihrem „simple present“-Konzept erhalten Gäste Tipps, mit denen sie im Alltag – gerade in Stresssituationen – Souveränität und Energie zurückgewinnen können. Damit das Berufsleben effektiv und die Familienzeit lebendig bleiben.

Wer dabei sein möchte, wird gebeten, sich per E-Mail an info@hoppegarten-aktiv.de mit Angabe von Namen und Vornamen der Teilnehmer anzumelden. Der Eintritt kostet acht Euro.