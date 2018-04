Kunstkurse des Fontane-Gymnasiums stellen aus

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die bildkünstlerischen Potenzen der Strausberger Fontane-Gymnasiasten sind derzeit auf dem Dachboden konzentriert: Anfang der Woche eröffneten der Kunst-Leistungskurs von Corinna Thommessen und die Grundkurse des Faches Kunst ihre Jahresausstellung im größten Raum der Schule.

Wichtigstes Ergebnis in den Köpfen der Schüler dürfte sein, dass viele von ihnen nicht mehr gezwungenermaßen durch Ausstellungen schlurfen, sondern jetzt teilweise mit Begeisterung durch Museumshallen laufen, wie es Schüler Simon Barg in der Eröffnung ausdrückte: „Kunst mögen wahrscheinlich viele hier in diesem Raum, aber nur die, die mehrere Stunden mit unglaublichem Aufwand an Geduld, Ressourcen und Kreativität einen harten Kampf gewonnen haben, die, die den Krieg mit der Umsetzbarkeit der eigenen Idee für sich entscheiden konnten, ... wissen, was harte künstlerische Arbeit ist“, sagte Simon Barg. Diese auch äußerlich sichtbaren Ergebnisse anspruchsvoller Kunstkurse hängen und stehen in großer Vielfalt in der Ausstellung.