Fontäne sprüht als Frühlingszeichen

Die Fontäne spritzt wieder: Jessica Christoph und Söhnchen Pepe (links) sowie Jasmin Kasraei und Joshua genossen am Dienstagvormittag den Sonnenschein am Brunnen im Stadtpark. Um 10.10 Uhr schaltete Thomas Müller vom Baubetriebshof die Fontäne an. © Foto: Die Brunnen sprudeln wieder: Jessica Christoph und Söhnchen Pepe (links) sowie Jasmin Kasraei und Söhnchen Joshua genießen den Sonnenschein im Stadtpark. Foto: Manja Wilde

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Um 10.10 Uhr schoss die zehn Meter hohe Fontäne des Brunnens im Fürstenwalder Stadtpark am Dienstag in die Höhe. Etwas später floss das Wasser des Lebensbrunnens auf dem Marktplatz wieder. Die anderen beiden folgen heute und am Donnerstag.

Ihre Kleidung lässt Jessica Christoph jetzt an, wenn sie an den Brunnen im Stadtpark kommt. „Als Kind bin ich hier oft durchs Wasser gelaufen, wir haben sogar im Brunnen gebadet“, erinnert sich die 24-jährige Fürstenwalderin aber gut. „Damals war das Wasser noch tiefer“, sagt die junge Frau. Heute kommt sie mit Sohn Pepe (1) gern an die runde Wasserfläche auf dem kleinen Rondell zwischen den Bäumen.

Am Dienstag haben es sich Jessica Christoph und Pepe, ihre Freundin Jasmin Kasraei und deren Sohn Joshua (1) auf einer Decke bequem gemacht. „Vor ein paar Tagen haben die Kinder noch im leeren Becken gespielt“, sagt Jasmin Kasraei. „Hier hat man seine Ruhe, und es ist sauberer als auf den Spielplätzen in Nord“, ergänzt sie. Doch nun ist das Wasser auf dem rauen Boden empor geklettert.

„Am Montag haben wir den Innenraum gekärchert, Schlamm aus den Schächten geholt und das Wasser angestellt“, sagt Thomas Müller, Vorarbeiter beim Bauhof der Stadt. Am Dienstagmorgen ist er wieder vor Ort, öffnet die Deckel der zwei unterirdischen Räume neben dem Brunnen. In einem befindet sich der Vorratsbehälter mit 20 Kubikmeter Wasser, im anderen die Technik. Müller klettert die steile Leiter in die „Unterwelt“ hinab, legt einen Hebel um, die Pumpe summt, und schon steigt die zehn Meter hohe Fontäne empor. „Man könnte sie noch höher einstellen, aber dann wäre der Wasserverbrauch durch Verdunstung noch größer“, erklärt Müller. Bei starkem Wind sprüht die Fontäne auch nicht. Ein Sensor gibt dann das Signal.

„Es ist immer wieder schön, wenn man sieht, dass alles läuft, ein Frühlingszeichen“, sagt Müller. Vier Brunnen betreibt die Stadt. Den auf dem Marktplatz hat sich Steve Müller Dienstag vorgenommen. Vorratsbecken abpumpen, Zigarettenkippen, Bierdeckel und Schlamm entfernen – das gehört auch dort zum Frühjahrsputz. Vier Stunden hat der junge Mann zu tun, bevor das Wasser gegen 11 Uhr durch die Rinne fließt. Der Grasnick-Brunnen in der Eisenbahnstraße und die „Kinder unterm Regenschirm“ in der Mühlenstraße sollen heute und Donnerstag in Betrieb gehen. Die Bildgießerei Seiler reinigte bereits die Skulpturen. Zunächst läuft das Wasser überall von 9 bis 18 Uhr, im Sommer dann von 8 bis 20 Uhr. Rund 500 Kubikmeter Wasser benötigen die Brunnen im Schnitt pro Jahr, sagt Susanne Kleinschmidt, die in der Stadtverwaltung für Grünflächen zuständig ist. Der Verbrauch schwanke stark.

Die meiste Pflege erfordert der 2016 erneuerte Brunnen im Stadtpark – dafür lockt er stets viele Besucher an. Bela (5) absolviert am Dienstag gleich ein Sportprogramm am Bassin: Erst saust er mit dem Fahrrad herum, dann rennt er in Turnschuhen und schließlich sogar barfuß durchs Wasser. „Weiter, weiter“, feuert Oma Ingrun Herzmoneit ihn an. Wenig später tippt Laura (2) vorsichtig einen Finger ins Wasser. „Der Brunnen ist ein schönes Ziel“, sagt Vater Tobias Hoppe.