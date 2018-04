Bigband-Klassiker aus Großbritannien

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Trompeter, Saxofonisten, Gitarristen – die besten Nachwuchsmusiker Brandenburgs versammeln sich am Sonntag auf der Bühne im Fürstenwalder Hof. Dort hat um 17 Uhr das Landesjugendjazzorchester – LaJJazzO – seinen bereits dritten Auftritt in Fürstenwalde. „Ein gewaltiges Orchester mit großer Klangfülle“, schwärmt Peter Apitz vom Fürstenwalder Kulturverein.

Unter der künstlerischen Leitung von Jiggs Whigham widmet sich das Orchester mit seinem neuen Programm den Jazzmusikern Großbritanniens. „Best of Britain“, so der Titel. Dahinter verbergen sich unter anderem Stücke des englischen Pianisten Steve Gray, der mit seinen Arrangements und Orchestrationen für Quincey Jones, Henry Mancini und Sammy Davis Jr. Weltruhm erlangte. „Bei mir bist du schön“, ebenfalls arrangiert von Steve Gray, verspricht einer der Höhepunkte des Konzerts zu werden.

„Die Briten haben ihre eigene, sehr lebendige Jazzszene“, sagt Peter Apitz. Allan Ganley, Ray Noble und Kenny Napper sind weitere Musiker, deren Arrangements im Mittelpunkt des Abends stehen. „Daneben“, so Apitz weiter, „gibt es Bigband-Klassiker.“ „Satin Doll“ und „Take the A Train“ stehen für klassische Swing-Musik.

Bevor die LaJJazzO-Musiker, die aus ganz Brandenburg kommen, mit ihrem Programm durchs Land touren, ziehen sie sich zurück. Die Probenwoche für das aktuelle Konzert fand in der Kreismusikschule Elbe-Elster in Herzberg statt. „Egal wie alt“, sagt Peter Apitz über den bevorstehenden Auftritt, „diese Musik ist so mitreißend – sie ist für jeden was.“ (amd)

Karten kosten 13,20 Euro, Ermäßigung möglich, und sind erhältlich in der Tourist-Information und im Internet unter www.reservix.de.