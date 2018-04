Farbtheater auf Leinwand

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Malen als Lebenshilfe. So empfindet der 67-jährige Albrecht Wuitz seine Kunst. Aus mehreren Krisen hat sich der Autodidakt quasi herausgemalt. Entstanden sind dabei abstrakte, farbgewaltige Gemälde, die ab Sonnabend in der Spectrum Galerie zu sehen sind.

Die Farben der Welt strahlen von den Wänden der Spectrum Galerie. Ein Mosaik in babylonischem Blau wetteifert mit hitzigem Gelb-Orange aus der ägyptischen Wüste um die Wette. Und auch eine schier unendliche Palette von Rottönen hat ihren Platz gefunden. „Das ist eins von den Kellerbildern aus diesem Winter“, sagt Albrecht Wuitz lapidar zu dem beeindruckenden roten Farbspektrum. Wuitz malt, wenn es das Wetter zulässt, in seinem Garten in Kaisermühl, bei Vogelgezwitscher und ab und zu mit Eichhörnchen-Besuch. Nur im Winter verlegt er sein Atelier in den Heizungskeller.

Seine Bilder, die er ab Sonnabend in der Spectrum Galerie zeigt, sehen weder nach Keller noch nach Garten aus. Es sind farb-explosive Gemälde voller Kraft und Struktur. Mal symmetrisch, regelmäßig wie vom Reißbrett, mal organisch wie Grundrisse alter Siedlungen anmutend. Gegenständlich hat Wuitz, der 1950 in der Oberlausitz geboren ist, auch mal gemalt. Mit den Jahren hat er sich immer weiter davon entfernt. Wenn ein Betrachter Augen hervorblitzen sieht, einen Dorfgrundriss, einen Herbstwald, eine Maske, dann ist das seine Fantasie. „Realistische Bilder bringen mir nichts, das ist zu viel Kopfarbeit mit der Perspektive und den Schatten“, sagt der Kraftfahrzeugtechniker und pensionierte Ingenieur. Dass es einen Begriff für seine Art zu Malen gibt, musste ihm erst ein Betrachter sagen. „Man nennt das Art informel, inzwischen habe ich viel darüber gelesen“, sagt der Autodidakt.

Am liebsten hätte Wuitz Kunst studiert, doch zum Studium der Fotografie und Grafik, für das er sich 1970 in Leipzig beworben hatte, wurde er nicht zugelassen. Und so lernte er Kraftfahrzeugtechnik und absolvierte ein Ingenieursstudium. Als solcher ging er ab 1980 fünf Jahre in den Irak und betreute dort Baustellen für Industrieobjekte. Am Ende stand ein psychischer Zusammenbruch, wie er ihn auch später noch einmal erleben sollte, er wurde ausgeflogen. „Die Kunst ist für mich Lebenshilfe. So ein fertiges Bild macht mich glücklich“, sagt er heute über den Zusammenhang zwischen den erlebten Krisen und seiner Kunst.

Seit Mitte der 90er-Jahre malt er intensiv. 600 Werke sind bereits entstanden, in der Spectrum Galerie sind rund 70 davon zu sehen. Sie zeigen Wuitz’ Gespür für die Kraft der Farben genauso wie sein Talent für malerische Strukturen. Ob durch dicken Farbauftrag, mittels Schwamm- und Kratztechniken oder den Einsatz von Sand und Leim – fast alle seine Bilder sind auch dreidimensionale Erlebnisse. Aus mehreren Schichten blitzen Farbnuancen hervor. Für Wuitz selbst sind die Bilder vor allem gemalte Gefühle. „Aber auch der Ingenieur bricht immer wieder durch, in Rechtecken und Kreisen“, gibt er zu. Zu einem der frisch aufgehängten Gemälde sagt er beim Aufbau der Ausstellung: „Dazu habe ich keine Beziehung. Es ist mir zu technisch, da fehlt die Romantik.“ Er wird es wohl noch einmal überarbeiten.

Vernissage am Sonnabend, 16 Uhr am Baumschulenweg 48, Karl-Ludwig von Klitzing spricht die Laudatio, Harald Seyfarth sorgt für die musikalische Umrahmung. Die Ausstellung ist anschließend bis zum 19. Mai zu sehen, Mo bis Fr 10 bis 16 Uhr.