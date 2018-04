„Ohne Bundesmittel geht es nicht“

Ulf Grieger

Ortwig (MOZ) Simona Koß, bildungspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, kommt regelmäßig in die Kindereinrichtungen ihres Wahlkreises. Am Montag hat sie die Kita „Bienenschwarm“ in Ortwig besucht. Die von einem Elternverein getragene Einrichtung betreut derzeit 32 Kinder und ist damit gut ausgelastet. Vier Erzieher, das pädagogisch notwendige Personal, werden aus Landesmitteln bezahlt, die anderen Kosten bestreiten die Eltern und die Gemeinde Letschin.

Auch in Ortwig hat man die Forderung von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey nach einer „deutlich besseren Bezahlung“ von Erziehern vernommen. Sie sollen ähnlich so viel verdienen wie Pädagogen an Grundschulen. Das ist auch ein Thema für die Landtagsabgeordnete. Auf Nachfrage dieser Zeitung erklärte sie, dass dazu die Diskussion laufe. „Die Forderung an sich ist richtig“, erklärte sie. Die Frage sei, wie das finanziert werden soll. Ohne eine Beteiligung des Bundes sei das nicht machbar. Hinzu komme die Notwendigkeit, die Ausbildung der Erzieher deutlich zu verbessern. Die musische Bildung, etwa das Erlernen eines Instrumentes, müsse wieder Bestandteil werden.

In kaum einer Berufsgruppe wird gleiche Arbeit so unterschiedlich bezahlt wie bei Kita-Pädagogen. In Einrichtungen in „freier Trägerschaft“ wie dem Ortwiger „Bienenschwarm“ ist die Bezahlung des Personals lediglich an den Tarif im öffentlichen Dienst angelehnt. In kommunalen Einrichtungen wird mehr verdient. Zudem steht eine Erhöhung der Lehrergehälter an. Hinzu kommt die unterschiedliche Bezahlung von Erziehern im Bundesvergleich. Spitzenverdiener sind Kita-Erzieher in Hessen mit 3255 Euro brutto. Brandenburg gehört mit 2142 Euro brutto zu den Schlusslichtern.(ulg)