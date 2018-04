Brachen zu Bauland

Daniela Windolff

Angermünde. (MOZ) Die Stadtverwaltung Angermünde durchforstet derzeit alle möglichen Standorte und Brachflächen, die sich zu Wohnungsbauflächen entwickeln lassen. Grund ist die rasant gestiegene Nachfrage.

Die Baugrundstücke in der Oderberger Straße gingen weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Das Wohnungsbaugebiet in Dobberzin ist vermarktet. Im Espelkamper Weg wurde noch die letzte kleine Baulücke geschlossen. Wo immer sich ein Platz bietet, drängen Häuslebauer hinein. Angermünde erlebt einen Bauboom wie seit Jahren nicht mehr. Grund sind zum einen die günstigen Bauzinsen aber auch die Attraktivität der Stadt mit guter Verkehrsanbindung und idyllischer landschaftlicher Lage. Doch Bauland ist knapp. Die vielen Anfragen können bei weitem nicht befriedigt werden. Deshalb sucht die Stadt intensiv nach weiteren geeigneten Standorten, um zu verhindern, dass Bauwillige in Nachbarstädte wie Schwedt abwandern. Der von der Verwaltung favorisierte Standort an der Sternfelder Straße am Tierpark wurde auf Grund zahlreicher Widerstände zurückgezogen. Nun wird weitergesucht. Besonderes Augenmerk soll dabei auf die Entwicklung der Oststadt gelegt werden, die bisher städtebaulich vernachlässigt wurde. Dabei ist es eigentlich ein Filetstück. Das Gebiet hinter dem Lidl-Markt grenzt an den Mündeseerundweg und ist überwiegend ehemaliges Gewerbegebiet des KfL. Seit vielen Jahren liegt es brach, verwildert und verfällt. Die Gebäude sind Ruinen, von Stacheldrahtzäunen notdürftig gesichert. Die Entwicklung würde nicht nur das Baulandproblem lösen, sondern auch einen Schandfleck beseitigen und ein Stadtteil aufwerten.

Doch es gibt auch viele Haken. Neben der Eigentumsfrage – das Gelände ist im Gegensatz zur Sternfelder Straße kein städtischer, sondern Privatbesitz – zeichnen sich weitere Probleme ab, die eine zeitnahe Entwicklung erheblich verzögern. Das betrifft vor allem wasserrechtliche Belange. Die untere Wasserbehörde des Landkreises machte die Verwaltung darauf aufmerksam, dass bauliche Maßnahmen, die eine Regenentwässerung in den zum Mündesee führenden Grabenbereich Herzsprunger Hauptgraben und Mudrowgraben zur Folge haben, gutachterliche Gewässeruntersuchungen erfordern. Das bedeutet für alle Vorhaben im Einzugsbereich dieser Gräben erheblichen Zeitbedarf für das Klärungs- und Genehmigungsverfahren.

Davon ist auch das Baugebiet in spe am Mudrowweg betroffen, das die evangelische Kirchengemeinde entwickeln möchte, sowie der Bereich Am Kamp, die als Alternativen für künftiges Bauland in Angermünde erwogen werden. Eine kurzfristige und vor allem unkomplizierte und finanzierbare Lösung wird es hier so schnell nicht geben können, räumt die Verwaltung ein. Deshalb wird weiter nach Baulücken gefahndet. Untersucht werden derzeit mögliche Standorte in der Birkenallee, in der Joachimsthaler Straße, in der Gustav-Bruhn-Straße, Am Tanger, in der Sternfelder Straße und in der Heinrichstraße. Die meisten Grundstücke sind Privateigentum. In der Bruhnstraße kommt hinzu, dass es durch die Förderung für den Stadtumbau bestimmte Bindungen gibt. Wo mit Fördermitteln abgerissen wurde, kann nicht ohne weiteres wieder neu gebaut werden.