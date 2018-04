Ein Mann der Kompromisse

Sabine Rakitin

Bernau/Eberswalde Für den 22. April sind die Barnimer aufgerufen, an die Wahlurnen zu treten, um einen neuen Landrat zu bestimmen. Fünf Kandidaten haben ihren Hut in den Ring geworfen. Die Märkische Oderzeitung stellt sie in dieser Woche im Porträt vor. Heute: Daniel Kurth (SPD).

Daniel Kurth hatte die Pläne der rot-roten Landesregierung zu einer Kreisgebietsreform bis zum Schluss verteidigt. Wären sie in die Tat umgesetzt worden, dann hätte der Barnim als eigenständige Verwaltungseinheit 2019 sein Leben ausgehaucht. Die Amtszeit von Landrat Bodo Ihrke (SPD) wäre bis zur Wahl eines neuen Landrates für das Großgebilde Barnim-Uckermark verlängert worden und Daniel Kurth mindestens Abgeordneter im Brandenburger Landtag geblieben, wahrscheinlich aber die SPD-Karriereleiter in Potsdam ein paar Stufen empor geklettert.

Bekanntlich ist alles ganz anders gekommen. Manche nennen es Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet einer der vehementesten Befürworter einer Fusion von Barnim und Uckermark sich nun anschickt, die Geschicke des Kreises, den er abschaffen wollte, zu lenken und zu leiten. Doch Daniel Kurth bleibt gelassen. „Es gab Reformbedarf auf allen Ebenen“, sagt er. Doch je konkreter die Pläne wurden, desto mehr Widerstand sei der Landesregierung entgegen geschlagen. Letztlich hätte die Erfahrung von 1989 gezeigt: „Man kann nicht gegen ein Volk regieren.“ Und so sei die Absage der Kreisgebietsreform richtig gewesen, erklärt er.

Bei der Kreisreform sei es nie um den Barnim gegangen, denn der hätte sowohl aus demografischer als auch aus struktureller Sicht durchaus allein existieren können. „Es ging um das ganze Land“, erläutert Kurth. „Für mich ist es deshalb kein Widerspruch, dass ich den Landkreis in die Zukunft führen will“, betont der Eberswalder. Im Übrigen sei die Kreisgebietsreform auf seiner Tour durch Gemeinden, Vereine und Institutionen kein Thema. „Die Barnimer haben ganz andere Fragen, beispielsweise zum Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs, zur Gesundheitsversorgung oder zu Kitaplätzen“, stellt er fest.

Kurth ist ein echter Eberswalder, in der Stadt 1973 geboren und aufgewachsen. Seine Mutter Hannelore Gilsenbach gehörte zu den Umwelt-Aktivisten in der DDR. In seinem Elternhaus sei die kritische Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen und politischen Gegenwart immer ein Thema gewesen, sagt er. Folgerichtig fand der 16-Jährige im Wendejahr 1989 seine politische Heimat bei den Grünen, bevor er sieben Jahre später zur SPD wechselte.

Nach dem Abitur versuchte er es zunächst mit einem Studium der Rechtswissenschaften, beendete es aber nicht. Dafür absolvierte er später ein berufsbegleitendes Studium und erhielt 2007 den Abschluss als Diplom-Verwaltungsbetriebswirt. Da stand der damals 33-Jährige bereits seit fünf Jahren im Dienst der Kreisverwaltung Barnim, zuständig für den Bereich Rettungsdienst, später auch für den Zivil- und Katastrophenschutz. 2010 holte ihn Bodo Ihrke dann als persönlichen Mitarbeiter in den Landratsbereich. Zur Landtagswahl 2014 errang Kurth in der Stadt Eberswalde für die SPD das Direktmandat. Er ist Vorsitzender des SPD-Unterbezirks und seit mehr als einem Jahrzehnt ehrenamtlich im Technischen Hilfswerk (THW) auf Kreis- und Landesebene aktiv.

Der Eberswalder, der mit seiner Frau und zwei Kindern, zwölf und zehn Jahre alt, in einem ehemaligen Forsthaus am Rande der Stadt lebt, gilt als politisch bestens vernetzt und als „Mann der Kompromisse“. „Je höher man politisch kommt, desto mehr muss man abwägen, wann man was wo sagt“, ist der 44-Jährige überzeugt. „Und Kompromisse“, so findet er, „sind in aller Regel etwas Gutes“. Denn ob im Land- oder im Kreistag, keine Partei habe die absolute Mehrheit. „Ohne Kompromisse gibt es Stillstand“, schlussfolgert der Sozialdemokrat.

Mit dieser Auffassung trifft Daniel Kurth offenbar auch auf Zustimmung bei den Barnimer Linken. Die Partei, die die stärkste Fraktion im Kreistag stellt, verzichtete erstmals auf einen eigenen Landratskandidaten. Statt dessen unterstützt sie den sozialdemokratischen Bewerber, den führende Linke wie die Landtagsabgeordneten Margitta Mächtig und Ralf Christoffers aus der Koalitionsarbeit in Potsdam kennen und schätzen. Dabei dürften es nicht nur gemeinsame politische Inhalte sein, die die Genossen zusammenschweißen, sondern auch die Befürchtung, dass es im Barnim nach 28 Jahren SPD-Herrschaft eine Wechselstimmung geben könnte und damit die Notwendigkeit, linke Kräfte zu bündeln.