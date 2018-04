Edelgemüse ist bereit für die Ernte

Aileen Hohnstein

Kremmen „Die Saison wird kurz und intensiv“, sagt Yule Zebe. Er muss es wissen. Zebe ist beim Spargelhof Kremmen verantwortlich für den Spargel-anbau. Am Dienstag steht er vor den sogenannten Dämmen – in der aufgehäuften Erde befinden sich in gut 40 Zentimetern Tiefe die Wurzeln der Spargelpflanzen, von wo aus das weiße Edelgemüse nach oben wächst – und schlägt die Folie zurück. Mit Kennerblick greift er in die Erde und wird fündig: Kurz unter der Erdoberfläche ist eine Stange bereit für die Ernte. Mit einem Messer durchtrennt Zebe vorsichtig das Gemüse und holt es ans Tageslicht: weiß, gerade und mit einer Länge von gut 23 Zentimetern – genau so, wie es Spargelkenner lieben.

Dass die Erntehelfer – gut 200 Mann werden in den Spitzenzeiten benötigt, wenn bis zu 40 Tonnen am Tag geerntet werden – bislang noch nicht zum Einsatz kamen, hat mit der Witterung zu tun. Konnten im vergangenen Jahr bereits Ende März die ersten Stangen geerntet werden, ließ der Spargelanstich dieses Mal wegen des Kälteeinbruchs im März auf sich warten. Spargel mag es lieber warm. Bei etwa zwölf Grad Bodentemperatur wächst er, bei sonnigem Frühlingswetter wie derzeit sind es dann schon sieben Zentimeter am Tag. Dank der Folien über den Erdhügeln, die wie ein Treibhaus die Wärme speichern, wird das Wachstum auf den Feldern noch begünstigt.

Am Montag war es schließlich soweit, die ersten vier Stangen werden vom Feld geholt. Am Dienstag folgt der Spargelanstich. Die Ernte läuft nun langsam an, immer mehr Erntehelfer kommen nach Kremmen, um das Gemüse vom Acker zu holen. Ende der Woche wird der Hofverkauf in Kremmen starten. An den Verkaufsständen der Region, 160 Buden sind im Umkreis von gut 100 Kilometern vom Spargelhof zu finden, wird mit dem Start am kommenden Donnerstag gerechnet. Auf 200 Hektar wird Spargel angebaut. Und mit dem Frühling beginnt nicht nur die Erntesaison der feinen Stangen, sondern auch gleichzeitig das Setzen von Spargelpflanzen. Allein 30 000 wurden am Montag unter die Erde gebracht. Das ist nötig, um auch in Zukunft die Spargelproduktion zu sichern. Nach etwa zehn Jahren produzieren die Pflanzen nicht mehr genügend Spargel. Weil Jungpflanzen aber erst ab dem dritten Jahr genügend Ertrag abwerfen, müssen regelmäßig neue Ackerflächen mit bestellt werden. In diesem Jahr sind es gut 20 Hektar.

Von geringeren Ernteerfolgen geht Yule Zebe trotz verkürzter Saison nicht aus. Wenn das Wetter so gut bleibt, wächst der Spargel schnell und die Erntehelfer haben alle Hände voll zu tun. Denn Spargel ist nicht nur kälteempfindlich, sondern auch ein Sensibelchen, das ständige Kontrolle benötigt. Sobald die Spargelköpfe durch die Erde brechen, verfärben sie sich, wachsen sie zu schnell, können sie hohl werden. Yule Zebe sorgt unter anderem mit regelmäßigem Messen der Bodentemperatur dafür, dass dieser Wettlauf gegen die Zeit gewonnen werden kann und die Stangen formschön auf den Teller kommen.

