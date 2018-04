Perfekter Start für Elisenauer Amazonen-Riege

Vereinskolleginnen: Kimberley Gibson (li.) mit Diarados Roeschen und Isabell Krug mit Get up and fly © Foto: Britta Gallrein

Elisenau (MOZ) Was für ein Auftakt in die grüne Barnimer Turniersaison. Bei strahlendem Sonnenschein kamen hunderte Reiter aus Brandenburg und Berlin zum Dressur- und Springturnier auf die Reitanlage Elisenau. Die heimische Amazonen-Riege konnte dabei wieder mächtig abstauben.

„Wir haben volle Kanne Programm“, fasst es ein etwas erschöpfter, aber gut gelaunter Hausherr Alexander Gibson am Samstagabend zusammen. Dabei ist ihm der Stolz auf „seine“ Mädels anzusehen. „Wenn man acht Pferde aus dem eigenen Verein im L-Springen sieht, dann ist das natürlich schon klasse.“ Besonders Tochter Kimberley hat wieder mächtig abgestaubt, konnte gleich beide M*-Springen für sich entscheiden und sich beide Male mit Stute Tingirl noch auf Platz drei schieben.

Es läuft wie geschmiert für die 21-jährige, die derzeit eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau absolviert und daher nicht mehr ganz so oft zum Reiten kommt. „In der Woche setze ich mich daher meist auf ihre Pferde – also, auf die, die mich vom Gewicht her tragen können“, sagt Gibson lachend. Die zarte Dree Boeken’s Diarados Roeschen zum Beispiel gehört nicht dazu, die wird dann eben longiert.

Ein weiteres großes Talent unter seinen Schülern ist Isabell Krug. Mit ihrem Get up and Fly, oder „Günni“, wie der 13-jährige Fuchswallach von seiner erst 14-jährigen Reiterin liebevoll genannt wird, ritt sie im Punktespringen M* auf Platz vier. Eine beeindruckende Leistung der Schülerin, die erst vor zwei Jahren mit dem Reiten angefangen und eine kometenhafte Entwicklung genommen hat. Derzeit wird nach einem zweiten Pferd für sie gesucht. „Mit zwei Pferden könnte ich einfach noch mehr Erfahrungen sammeln“, berichtet die Eggersdorferin, die fast täglich zum Training nach Elisenau kommt und wie auch Kimberley ihrem Trainer Alexander Gibson sehr dankbar ist. „Ohne ihn wären wir nie so weit gekommen“, betonen die beiden.

Aus dem Elisenauer Amazonenclub stammt auch Eva Carlotta Kirsch. Mit Lausanne wurde sie Zweite im Punkte-L und sicherte sich mit Paramo Presto Platz drei im L-Springen. „Sie ist immer wahnsinnig fleißig, hat auch schon ihr erstes L-Springen gewonnen“, freut sich Alexander Gibson.

Der Sonntag gehörte traditionell den Dressurreitern. Und auch hier mischte eine Elisenauer Reiterin kräftig mit. Saskia Hagewiesche startete mit Dree Boeken’s Donsmärchen in ihrer ersten Dressur der mittelschweren Klasse und wurde gleich mit dem sechsten Platz belohnt. Die L-Dressur konnte Katharina Ebner (Zepernicker Pferdesportzentrum) auf Lamour für sich entscheiden.