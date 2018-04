Kreishaushalt steht zur Abstimmung

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Mitglieder des Kreistages Oder-Spree werden heute über den Kreishaushalt für das laufende Jahr befinden, der Aufwendungen in Höhe von 407 Millionen Euro vorsieht. Rund zwei Drittel dieser Mittel sollen für Transferleistungen aufgewendet werden – alles in allem 272,8 Millionen Euro. In dieser Position spiegeln sich insbesondere die Leistungen des kommunalen Jobcenters, des Jugendamtes, des Sozialamtes, des Amtes für Ausländerangelegenheiten und Integration sowie die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs wider.

Die von den Kommunen an den Kreis zu entrichtende Umlage soll bei 40,3 Prozent liegen. Vereinfacht gesagt bedeutet das, dass 40,3 Prozent der kommunalen Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen des Landes an die Städte und Gemeinden direkt an den Kreis weitergegeben werden. An der Höhe der Umlage, die eine der geringsten in Brandenburg ist, gibt es Kritik aus den Kommunen, vor allem aus Beeskow und Fürstenwalde. Die beiden Städte weisen darauf hin, dass der Kreis über immer höhere Kassenbestände verfügt, zum Ende des vergangenen Jahres waren es rund 56 Millionen Euro. Einige Kommunen, zum Beispiel Fürstenwalde, müssen dagegen Kassenkredite aufnehmen, um ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen zu können. Eine Absenkung der Umlage würde diesen Kommunen einen Schuldenabbau ermöglichen. Beeskow und Fürstenwalde schlagen deshalb eine Absenkung der Umlage auf 38 Prozent vor. Die Stadt Fürstenwalde würde das um knapp 860 000 Euro entlasten. In seiner Stellungnahme zum Haushaltsentwurf des Kreises schreibt der der Fürstenwalder Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst, dass sich die Frage stelle, „ob eine ungerechte Bereicherung des Landkreises vorliegt“. Die Kreisverwaltung verteidigt die Umlagenhöhe. Das Geld werde benötigt, um die Finanzierung bereits beschlossener Investitionen zu garantieren. Zudem solle die Umlage in den kommenden Jahren stabil gehalten werden.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt der öffentlichen Kreistagssitzung ist die Änderung der Hauptsatzung. Die ursprüngliche geplante Streichung des Paragraphen über die Bildung von Beiräten, vor allem des Seniorenbeirats, entfällt jedoch. Dies soll erst in den Fachausschüssen diskutiert werden. (gar)

Die öffentliche Kreistagssitzung beginnt um 17 Uhr im Atrium des Landratsamtes, Haus B, Breitscheidstraße 7 in Beeskow.