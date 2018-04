Amt schafft Vorrat an Bauflächen

Nadja Voigt

Neureetz (MOZ) Der Landesentwicklungsplan beschäftigt derzeit die Gemeinden im Amt Barnim-Oderbruch. Und wirft in seiner Restriktion, vor allem was Baulandflächen in den Gemeinden betrifft, lange Schatten voraus.

Auf 130 Seiten schreibt das Mammutwerk, dessen zweiter Entwurf nun zur Abstimmung vorliegt, die Entwicklungperspektiven für Berlin und Brandenburg in den kommenden Jahren vor. Für die brandenburgischen Kommunen, die darin nach verschiedenen Aspekten aufgeteilt und zugeordnet werden, hat das ganz konkrete Auswirkungen: Zum Beispiel auf die Ausweisung von Baulandflächen. „Mit Stand 27. März hat die Gemeinde Oderaue 1584 Einwohner“, rechnete Elke Bundrock vom Bauamt des Amtes Barnim-Oderbruch den Gemeindevertretern auf ihrer Sitzung am Montag im Bürgerhaus von Neureetz vor. „Das wären nach dem neuen Landesentwicklungsplan 15.800 Quadratmeter Baulandfläche, die wir in allen Gemeinden ausweisen können. Das kommt schnell zusammen.“ Die Gemeinde Oderaue, vor allem aber die berlinnahen Gemeinden wie Reichenow-Möglin und Prötzel trifft es hart, wenn der Plan in Kraft tritt. Deshalb sollen bis dahin noch einmal alle Satzungen angepasst werden. „So schaffen wir einen Vorrat an Baulandflächen“, erklärte Elke Bundrock das Vorgehen.

Auf vier Seiten hat die Verwaltung in Wriezen schriftlich Stellung zum zweiten Entwurf des „Landesentwiclungsplans Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg“ (LEP-HR) genommen. Einstimmig sprach sich die Gemeindevertretung für die Stellungnahme aus. Darin heißt es: „Lediglich zwei Strukturräume für das Land Brandenburg greifen zu kurz. Das Gebiet des Landes Brandenburg stellt sich als inhomogener Raum dar, in welchem es zwischen dem Berliner Umland und den weiter entfernten ländlichen Gebieten Übergangsräume gibt, die gleichfalls schon der Siedlungsentlastung der Metropole Berlin dienen.“ So zum Beispiel die Gemeinde Prötzel. Bereits jetzt wird dort der Wohnraum knapp und es gibt wesentlich mehr Bauwillige als Flächen zur Verfügung stehen, wie die Gemeinde und das Amt bedauern. „Die Gemeinden Neulewin und Oderaue werden hier genauso behandelt, wie die viel näher an Berlin liegenden und von dieser Situation profitierenden Gemeinden Prötzel und Reichenow-Möglin“, kritisiert die Stellungnahme, die derzeit in allen sechs Gemeinden zur Abstimmung in den Gemeinderäten vorliegt.

Ein weiterer Kritikpunkt, den die Amtsverwaltung formuliert hat, ist, dass Einschränkungen bei der Entwicklung von Gewerbeflächen nicht zulässig sei. Im Entwurf des Landesentwicklungsplans heißt es: „Eine standörtliche Bindung der Neuausweisung von gewerblichen Bauflächen an die zentralörtliche Gliederung ist nicht vorgesehen.“ Darüber hinaus wird in Wriezen kritisiert, das die Festlegungen zur Siedlungsentwicklung die Planungshoheit der Gemeinden verletzt. Außerdem verschärfe der zweite Entwurf den Engriff in die gemeindliche Planungshoheit. Denn, es soll den Gemeinden nur auf Grundlage einer Art Berechnung über Wohneinheiten noch möglich sein, eine weitere Entwicklung im Umfang von einem Hektar pro 1000 Einwohner zu ermöglichen. Damit würden die Entwicklungsmöglichkeiten massiv eingeschränkt. Auch gebe es Unklarheiten hinsichtlich mancher Formulierungen in dem Mammutwerk. „Durch den ersichtlichen Verweis auf die unbeplanten Siedlungsbereiche, welche auch Baulücken im Innenbereich mit einschließt, entsteht der Eindruck, auch sie wären auf die Entwicklungspotentiale anzurechnen. Eine solche Lesart würde insbesondere im ländlichen Raum, wo großzügige Hausgärten und eine offene Bebauung mit Grundstücksfronten von bis zu 40 Metern häufig anzutreffen sind, zu negativen Entwicklungspotentialen führen.“

„Was passiert eigentlich, wenn die sorgfältig und präzise formulierten Argumente nicht aufgegriffen werden“, wollte Gemeindevertreter Kenneth Anders aus Croustillier wissen. „Beim ersten Entwurf gab es keinen Rücklauf. Wir wissen nicht, was daraus wird“, musste Elke Bundrock einräumen. „Da wir beim ersten Entwurf kein Gehör gefunden haben, sollten wir jetzt nachhaken“, forderte Bürgermeister Bodo Schröder.