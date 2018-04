Die künstlichen Kollegen kommen

Ina Matthes

Potsdam (MOZ) Sie stehen als Roboter-Autos am Start und kommen als sprachbegabte Assistenten in die Haushalte: intelligente Computer-Systeme. Erledigen sie morgen unsere Jobs?

Zuerst die gute Nachricht: Künstliche Intelligenz (KI) erreicht heute einen Intelligenzquotienten zwischen 50 und 80. Das ist nach menschlichen Maßstäben eher minderbemittelt. Die schlechte Nachricht: 2029 könnten Maschinen schlauer sein als wir. Machen sie dann unsere Arbeit? Fast die Hälfte der Jobs könnte von Software oder Robotern erledigt werden, meinen Forscher der Universität Cambridge in einer Studie. In Gefahr sehen sie unter anderem den Beruf des Fahrradmechanikers. Die Zahl hält der australische Wissenschaftler Toby Walsh für überzogen. Die Studie berücksichtige die Arbeitsplätze nicht, die durch künstliche Intelligenz entstünden, sagte Walsh am Montag auf einer Konferenz zur Zukunft der Arbeit am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Fahrradmechaniker hätten nichts zu fürchten, meint Walsh. Es sei viel zu teuer, schlecht bezahlte Jobs durch intelligente Maschinen erledigen zu lassen.

Menschen in Billig-Jobs und Hochqualifizierte wie Walsh haben von cleveren Computern am wenigsten zu befürchten. Doch was ist mit all jenen dazwischen? Das ist die große Unbekannte. Optimistische Schätzungen wie die des PC- und Druckerherstellers Hewlett Packard gehen davon aus, dass die Zahl entstehender Jobs die der verschwindenden sogar leicht übertrifft. Der Australier Walsh meint, dass selbst Arbeiten, die komplett von Maschinen erledigt werden könnten, teils doch noch von Menschen ausgeführt werden: Dass im Roboter-Taxi einer sitzt, der uns mit dem Gepäck hilft. Dass wir uns lieber von einem Psychologen statt von einer Psycho-Software behandeln lassen. Eben weil uns manchmal Mitmenschen lieber sind. Dieser menschliche Faktor – meint Walsh – wird dann aber extra kosten. Ist die intelligente Maschine künftig eher Kollege des Menschen, ergänzt sie ihn, statt ihn zu verdrängen?

Fakt ist: Künstliche Intelligenz verändert unserer Arbeitswelt. Nach einer Untersuchung der Unternehmensberatung McKinsey werden 70 Prozent aller Berufe dadurch beeinflusst und Teile der jeweiligen Arbeit ersetzt. Das betrifft zum Beispiel Aufgaben rund um die Datenerfassung- und Auswertung. „Wir müssen die Menschen qualifizieren“, sagt Ina Schlie vom Softwarekonzern SAP. Ein Problem sehen sowohl Manager als auch Forscher bei Beschäftigten mit niedriger Qualifikation. Die Politik müsse verhindern, dass die Gesellschaft noch weiter auseinanderdrifte in hoch bezahlte Gewinner der Digitalisierung und Verlierer, hieß es auf der Diskussion in Potsdam. Es müsse neue Regeln geben für eine veränderte Arbeitswelt, so wie das zu Zeiten der Industrialisierung im 19. Jahrhundert geschah, als die Sozialversicherung in Deutschland eingeführt wurde.

Der Wandel der Arbeitswelt durch künstliche Intelligenz vollzieht sich schon jetzt in den Unternehmen. Sie übernimmt zum Beispiel Teile der Datenverarbeitung.

Von den Beschäftigten werde sie oft als Bedrohung wahrgenommen, findet Ina Schlie. „Wir müssen die Menschen mitnehmen.“ Bei SAP gibt es Umfragen dazu, wie Mitarbeiter die Veränderungen sehen. Strukturen in Unternehmen wandeln sich. An Stelle der Hierarchie tritt eine sich selbst organisierende Zusammenarbeit zwischen Angestellten. Vermittelt durch intelligente Software, Apps zum Beispiel.

Diese stammen heute zu über 80 Prozent aus den USA. Wenn es um die Entwicklung künstlicher Intelligenz geht, so befürchten deutsche Manager, wird Deutschland von den USA und China abgehängt. Es brauche einen Impuls der Regierung, eine digitale Aufbruchstimmung, mehr Mut und bessere Bedingungen für junge, kreative Firmen. Denn die Neugründungen gehen zurück. Außer vielleicht in Potsdam. Das gastgebende Hasso-Plattner-Institut konnte sich beim Thema Startups auf die Schulter klopfen. 150 junge Firmen sind in den vergangenen 20 Jahren aus dem Informatik-Institut hervorgegangen.