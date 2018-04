Vier Komponenten werden zum Standard

Sandra Euent

Havelland/Berlin (BRAWO) Die Sonne lacht, der Frühling hat endlich begonnen. Damit einher geht traditionell das Ende der Grippesaison. Das ist auch an den letzten Daten zu sehen, die die Arbeitsgemeinschaft Influenza des Robert-Koch-Instituts (RKI) veröffentlichte. So sank die Zahl der bundesweiten Neuerkrankten in der 13. Kalenderwoche deutlich auf unter 14.000 Patienten. Drei Wochen zuvor wurden noch mehr als 54.000 Neuerkrankte gemeldet. Insgesamt sind laut RKI in der jahresübergreifenden Grippesaison deutschlandweit mehr als 310.000 Menschen nachgewiesenermaßen an echter Grippe (Influenza) erkrankt. Auch etwas mehr als 1.000 grippebedingte Todesfälle waren dem RKI bis zum 30. März gemeldet. Die Grippewelle war damit in diesem Jahr bedeutend stärker als im Vorjahr.

Als Grund für die vermehrten Krankheitsfälle gilt auch der in dieser Saison verwendete Dreifachimpfstoff. Dieser enthielt keine Antikörper des Erregers, der für rund 70 Prozent der Grippefälle verantwortlich war. Dieser Virusstamm war lediglich in der Vierfachimpfung vertreten. Somit konnten auch eigentlich geimpfte Menschen an Influenza erkranken.

Die STIKO, die im RKI ansässige Ständige Impfkommission, hatte ihre Empfehlung vom Dreifach- hin zum Vierfachgrippeimpfstoff im Januar verändert. Grund dafür war aber nicht die aktuelle Saison, sondern eine Auswertung der Daten der letzten Jahre, bei der festgestellt worden war, dass der Dreifachimpfstoff oftmals nicht ausreichte und keinen adäquaten Schutz bot.

Welche der schnell veränderlichen Virustypen in die Impfstoffe kommen, legt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit monatelangem Vorlauf fest. So wurde bereits im Februar die Impfempfehlung für die kommende Grippesaison 2018/19 heraus gegeben. Die lange Vorlaufzeit ist notwendig, damit die Hersteller die nötigen Impfdosen in ausreichender Menge produzieren können.

Am Donnerstag hat nun der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen beschlossen, der STIKO-Empfehlung aus dem Januar zu folgen und ab der kommenden Grippesaison die Vierfachimpfung als Leistung der gesetzlichen Krankenkassen anzubieten. Ob die jeweilige Krankenkasse die Schutzimpfung aber nur den Risikogruppen (Personen mit chronischen Grundleiden, Schwangeren, Personen ab 60 Jahren und medizinischem Personal) empfohlen oder aber allen ihren Mitgliedern anbietet, bleibt der Kasse überlassen.

Noch ist der neue Beschluss auch nicht in Kraft getreten. Denn er muss erst dem Bundesministerium für Gesundheit zur Prüfung vorgelegt und im Bundesanzeiger veröffentlicht werden, wie es Ende voriger Woche seitens der G-BA hieß.