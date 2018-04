Die Hälfte ist geschafft

Büroausbau: Detlef Manns (l.) und Silvio Sturn bei der Montagevorbereitung der Gipskartonplatten in der zukünftigen Sparkassenfiliale. © Foto: Johann Müller

In luftiger Höhe: Die Planer Ralf Meier (l.) und Per Kronfeldt auf der Terasse der Drei-Raum-Wohnung im Dachgeschoss. © Foto: Johann Müller

Hofblick: Die Wohnungen zur Hofseite haben bereits ihre verglasten Erker. Ende April beginnen auf der Rückseite des Ex-Kaufhauses die Arbeiten an der Fassade. Danach fallen die Gerüste. Dann geht es an der Vorderfront weiter. © Foto: Johann Müller

Doris Steinkraus

(MOZ) Am größten Investitionsvorhaben der Stadt sind mehr als die Hälfte der Arbeiten erledigt. Der 4,5-Millionen-Bau geht zügig voran. Vor allem Firmen der Region überzeugen mit solider Handwerksarbeit.

Von den großen Verkaufsräumen ist nicht mehr viel zu sehen. In allen Etagen sind Wände eingebaut, wirbeln Handwerker verschiedener Gewerke. „Wir haben die Abläufe wie eine Taktstraße organisiert“, erklärt Per Kronfeldt vom Seelower Planungsbüro pro3. Jeden Tag ist er auf der Baustelle, bespricht die Abläufe. Er bescheinigt den Firmen eine gute und solide Arbeit. „Hier muss alles Hand in Hand gehen, sonst sind die Termine nicht schaffen“, stellt Kronfeldt klar.

In allen Etagen sind die neuen modernen Fenster eingebaut. Lediglich die alten Holzfenster im Rundbau auf der Hofseite werden nicht erneuert, sondern aufgearbeitet. Die Handwerker agieren von oben nach unten. Im Obergeschoss sind Wohnungszuschnitte sowie der Bereich für eine künftige Arztpraxis schon besenrein. In den Etagen darunter wirbeln Trocken- und Heizungsbauer, Sanitärklempner, Maurer, Putzer, Elektriker und Estrichbauer. Im gesamten Gebäude werden Fußbodenheizungen verlegt.

Das einstige Kaufhaus wird künftig wieder zusätzlich alte Zugänge haben. Dort, wo es einst zum Fleischer und Kunstgewerbeladen ging, gibt es ebenso wieder einen Zugang von der Straßenseite aus wie im Bereich der Arkaden. Von dort kommen die Kunden künftig in die Filiale der Sparkasse. Sie bezieht zwei Etagen im Flügel an der Küstriner Straße. Es wurden Büro- und Schließfachbereiche abgeteilt. Zum großen imposanten Treppenaufgang hin wird gerade die Wand zugemauert. Der Sparkassenbereich ist komplett abgetrennt.

„Der Treppenaufgang wird ganz anders wirken“, verspricht Planer Ralf Meier. Die Stufen sind abgedeckt, die alten Metallgeländer werden aufgearbeitet. Vom Treppenhaus aus geht es in die neuen schicken Wohnungen. Die Zwei- und Raumwohnungen sind räumlich fertig. Die Wohnungen zur Hofseite haben bereits die verglasten Erker. An der Straßenfront werden sie demnächst montiert. Durch den Einbau von zwei Aufzügen sind die Wohnungen auch für Behinderte bequem zu erreichen. Einer der Aufzüge wird direkt links neben der großen Eingangstreppe installiert, der zweite nahe des Durchgangs zum Hof.

Die Decke des alten Heizungskellers ist angehoben worden, zudem kamen zu beiden Seiten Anbauten hinzu. Dort wird eine Physiotherapie einziehen.

Ende April beginnen die Arbeiten an der Fassade. „Zunächst im Hofbereich“, erklärt Per Kronfeldt. Der alte Putz wird abgeschlagen und durch einen neuen wärmedämmenden Putz in ähnlicher Form ersetzt. „Er hat eine mineralische Oberfläche. Damit wird die Schimmelbildung und Pilzbefall verhindert“, ergänzt Ralf Meier. Für das Seelower Planungsbüro gab es viele Detailabsprachen mit den Denkmalbehörde zu führen. „Es hat sich aber gelohnt“, unterstreicht Meier. Seelow werde wieder ein ansprechendes Gebäude im Zentrum präsentieren können.

Im September/Oktober geht es an den Freianlagen weiter. Im Hofbereich wurden alte Garagen und Schuppen abgerissen. Dort entstehen Parkflächen. „Derzeit liegen wir gut im Zeitplan“, versichert Kronfeldt. Der Fertigstellungstermin 31. Dezember werde gehalten.