Chance auf Fördermittel

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Wird das Kurtheater im großen Stil umgebaut? Oder bleibt es doch bei der kleineren Variante? Eine Antwort darauf könnte es am kommenden Dienstag geben. Dann ist die Stadt bei der ILB. Die könnte den Umbau des Hauses fördern – zu 90 Prozent.

Es ist still geworden im Kurtheater. Die Türen zum Restaurant sind geschlossen. Enrico Merten, 13 Jahre Eigentümer des Hauses und inzwischen neuer Pächter des „Ratsstübl“ am Markt, räumt nach und nach das Haus. Bis Ende Mai hat er dafür Zeit, wie Christian Nörtemann, Fachdienstleiter Gebäudeverwaltung und Hochbau, am Dienstag vor Ort informiert. Noch sind die Mehrzahl der Stühle im Saal und ein Teil der Einrichtung im Restaurant vorhanden. „Das Gebäude wird dann komplett leer sein, auch die obere Etage über dem Restaurant“, sagt Christian Nörtemann. Veranstaltungen seien aber weiterhin für bis zu 200 Personen möglich, natürlich weiterhin unter Auflagen. Es stelle sich dann lediglich die Frage des Mobiliars und der Gastronomie. Eine Frage, mit der sich unter anderem die Freienwalder-Karnevals-Gesellschaft auseinandersetzen muss. Sie hat bisher ihre Veranstaltungen im Kurtheater durchgeführt.

Zurzeit arbeitet die Verwaltung an einer Beschlussvorlage für die Stadtverordnetenversammlung am 3. Mai. Darin sollen die Abgeordneten ermutigt werden, sich für eine größere Ausbauvariante zu entscheiden. Bislang beschränkte sich der Bauantrag auf das Erfüllen der Brandschutzauflagen. Den hatte noch Enrico Merten eingereicht. Dieser sei auch noch gültig, so Nörtemann. Zirka 450 000 Euro waren für die Baumaßnahmen veranschlagt. Zu viel für den Betreiber, der sich dann entschied, das Kurtheater der Stadt wieder zu verkaufen. Und die muss nun investieren. Für die Sanierung liebäugelte sie mit Fördermitteln aus dem Infrastrukturprogramm „Leader“. Allerdings ohne Erfolg.

Jetzt hoffen die verantwortlichen im Rathaus bei der Investitionslandesbank (ILB) punkten zu können. Mit einem überarbeiteten Nutzungskonzept. Bislang schwebte der Stadt ein Haus der Vereine vor. „Das soll es auch weiterhin werden, aber eben nicht nur das“, betont Christian Nörtemann. Die Stadt brauche ein Tourismus- und Kulturzentrum, das überregional von Bedeutung ist, sagt er. An Ferienzimmer im Haus sei allerdings nicht gedacht, erklärt der Fachdienstleiter. Vielmehr solle es ein Haus mit multifunktional nutzbaren Räumen werden.

Zur Umsetzung der Ideen bedarf es nicht nur eines klugen und wirtschaftlichen Konzepts, sondern vor allem Geld, mehr als die bisher veranschlagten 450 000 Euro. Die Kosten, so kann sich jeder vorstellen, der das Traditionshaus kennt, werden in die Millionen gehen. Wie viel genau, das wollte Christian Nörtemann der Stadtverordnetenversammlung nicht vorwegnehmen. Die geschätzten Kosten würden der Beschlussvorlage am 3. Mai zu entnehmen sein. Entscheidend für die Beschlussfassung wird jedoch sein, ob sich die ILB zu einer Förderung des Bad Freienwalder Projekts durchringen kann oder nicht. „Die Stadt hat mit dem Konzept gute Chancen“, meint Christian Nörtemann.

Ob er damit richtig liegt, das wird sich am kommenden Dienstag entscheiden. Dann nämlich spricht die Stadt bei der ILB vor, um sie für das Projekt und damit für die Entwicklung der Kurstadt zu begeistern. Wenn das gelingt, besteht die Aussicht auf bis zu 90 Prozent Fördermittel. Und nur mit einer Förderung sei das Vorhaben für die Stadt mit Blick auf den Haushalt realisierbar, sagt Christian Nörtemann. Fragen, wie die nach dem Betreiben des Hauses und der künftigen Gastronomie sollen erst im nächsten Schritt geklärt werden, erklärt der Fachdienstleiter.