Akrobatik und tierische Exoten

Tatjana Littig

Beeskow (MOZ) Der Landescircus Mecklenburg-Vorpommern Humberto gastiert von Donnerstag bis einschließlich Sonntag in Beeskow auf dem Bertholdplatz. 1840 im Berliner Raum gegründet führt Joshi Ortmann das Unternehmen in fünfter Generation fort. Insgesamt 20 Akteure fasst das gesamte Team – zum Teil Familienangehörige, zum Teil Externe von der Artistenschule in Berlin und aus der Ukraine. Besucher erwartet ein „traditionelles Zirkusprogramm moderner Art“, erklärt Joshi Ortmann schmunzelnd. Der 60-jährige Leiter selbst ist mit einer Pferdedressur zu erleben. Daneben kündigt er Clownerie, Luftakrobatik und Jonglage, Feuershow und Exotentableau an.

Wenn er Exoten sagt, dann meint der Circus-Leiter auch Exoten. Die Tiernummern werden bestritten mit sibirischen Kamelen, ungarischen Steppen- und schottischen Hochlandrindern sowie Watussirindern, die aus Ostafrika stammen. Edle Araberhengste, niedliche Miniponys und ein riesiges Hausrind dürfen bei der Aufzählung nicht fehlen, denn sie sind ebenfalls Teil des zweistündigen Programms.

Ende Februar sind die Akteure des Circus Humberto von ihrem Winterquartier in Wittstock/Dosse in die neue Saison gestartet. Ihre erste Station war Berlin, der zentrale Festplatz. Diese Woche verbringen sie in Beeskow. Die Gala-Premiere findet am Donnerstag um 17 Uhr statt, auch am Freitag wird es eine Vorstellung um 17 Uhr geben, am Sonnabend um 15 und um 18 Uhr sowie am Sonntag um 14 Uhr. Am Donnerstag ist Familientag. Heißt: Erwachsene zahlen statt 14 Euro nur den Kinderpreis in Höhe von 12 Euro. Auch für die 18-Uhr-Vorstellung am Sonnabend gibt es einen Preisnachlass: Besucher zahlen nur die Hälfte. Und am Sonntag dürfen sich Väter über freien Eintritt freuen.

In der kommenden Woche geht es für die Circus-Akteure nach Eisenhüttenstadt, danach weiter nach Guben. Über 30 Städte ringsum Berlin fahren sie in der Saison an mit Halt an der Ostsee in der Sommerzeit. Das Reisen ist eine logistische Herausforderung. Doch missen möchte Joshi Ortmann das Leben unterwegs nicht. „Auch im Winter gibt es genug Arbeit für uns. Doch die Manege ist unser Leben“, sagt er.(lit)