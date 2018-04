Eine Heimkehr mit dem Meister

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) „Diesmal komme ich auf eine neue Art und Weise nach Hause“, sagt Matthias Krizek. Gemeinsam mit Manfred Herbst wird der gebürtige Eisenhüttenstädter am Sonnabend auf der Kleinen Bühne auftreten – im Gepäck haben sie ein Georg-Kreisler-Programm. „Erwartet nicht zu viel…!“ heißt es.

Bei seinem ersten Auftritt im Friedrich-Wolf-Theater im Jahr 2011 hatte Krizek durch seine Mutter noch eine enge Verbindung zu Eisenhüttenstadt, kam aus Magdeburg regelmäßig an die Oder. „Aber meine Mutter ist umgezogen und jetzt habe ich keinen Schlüssel mehr in die Heimat“, sagt der 47-Jährige, der seine Heimatstadt 1990 nach dem Abitur verlassen hatte, sich nach einer Elektrikerausbildung auf die Musik konzentrierte und nun als diplomierter Sänger und Gesangspädagoge in Sachsen-Anhalt lebt.

Dennoch würde er künftig gern wieder häufiger kommen. „Schließlich habe ich noch Freunde und Bekannte dort“, sagt Krizek. Ein Anfang dafür wird am Sonnabend gemacht. Wie schon vor sieben Jahren begleitet ihn auch diesmal Manfred Herbst am Klavier. Während Georg Kreisler (1922-2011) damals nur einer von vielen Männern „zwischen Lust und Frust und Songs“ war, spielt er diesmal die erste Geige. „Georg Kreisler ist der sprachmächtige Grandseigneur des schwarzen, oft apokalyptischen Chansons. Als Autor, Komponist und Interpret ein satirisches Multitalent, wird der heitere Misanthrop mit seinen surreal-makabren Everblacks, nicht arischen Arien und politischen Chansons Vorbild einer ganzen Generation von (Musik)Kabarettisten“, hieß es anlässlich der Einweihung des Sterns der Satire für Georg Kreisler auf dem Walk of Fame zwischen Deutschem Kabarettarchiv und Forum-Theater Unterhaus in Mainz.

Auch Krizek findet: „Wie wohl kein Zweiter hat Georg Kreisler mit seinem tiefsinnigen Humor und Sprachwitz das musikalische deutschsprachige Kabarett als Interpret und Verfasser geprägt.“

Mit „Erwartet nicht zu viel...!“ haben sich Krizek und Herbst – auch als „Herr Sang & Herr Klang“ bekannt – einen lang ersehnten Wunsch erfüllt: ihre persönliche Hommage an Georg Kreisler.

„Erwartet nicht zuviel...!“, Sonnabend, 20 Uhr, Kleine Bühne, Kartentel. 03364 413690