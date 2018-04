Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Um den Baumbestand in der Karl-Marx-Straße gibt es immer wieder Diskussionen. 2012 sollten dort schon einmal Linden gefällt werden, wogegen sich die Frankfurter Baumfreunde mit einer Unterschriftenaktion wehrten. Nun ist die Interessengemeinschaft erneut aktiv geworden. Denn mit dem Bau einer zentralen Haltestelle hat die langfristig angelegte Sanierung der Magistrale begonnen. Um sich für den Erhalt der Linden stark zu machen, führten die Baumfreunde eine Befragung unter Geschäftsinhabern durch. „Denn gerade jenen wurde seit Jahren von städtischer Seite nachgesagt, dass sie gegen den Erhalt der zirka 60-jährigen Linden seien, weil diese angeblich die Aussicht auf die Geschäfte verwehren“, heißt es in einer von Hannelore Skirde unterzeichneten Pressemitteilung. Tatsächlich habe die Umfrage nun ein anderes Bild ergeben. 74 Prozent von 42 befragten Händlern stimmten für den Erhalt. Eine Inhaberin „äußerte sogar den Wunsch nach einer erweiterten Pflanzung hin zu den Linden am Oderturm“.

Zudem seien mehrere wertvolle Hinweise zusammengetragen worden. „Zum Beispiel zur Gestaltung der Baumscheiben. Sie sollten bepflanzt und gepflegt und ihre Ränder so gestaltet werden, dass keine Entnahme von einzelnen Steinen möglich ist“, schreiben die Baumfreunde. Auch mehr Bänke wären wünschenswert.(thg)