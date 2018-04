MOZ

Frankfurt (Oder) Für die Schüler des Abiturjahrgangs 1968 der ehemaligen Erweiterten Oberschule in der Wieckestraße gab es am Sonnabend ein großes Wiedersehen. 50 Jahre nach ihrem Abschluss trafen sie sich bei wunderschönem Frühlingswetter zur goldenen Abiturfeier. Von einst 110 Absolventen kamen mehr als die Hälfte. Die weiteste Anreise hatte ein ehemaliger Mitschüler, der inzwischen auf Teneriffa wohnt. Der Großteil sei aber bis heute in der Region oder im Osten Deutschlands geblieben, berichtet Wolfgang Behrens, der das Treffen mit organisiert hat.

Viele Teilnehmer nutzten zunächst die Gelegenheit, um sich ihre alte Schule, das heutige Liebknecht-Gymnasium, anzuschauen. Schulleiter Torsten Kleefeld führte durch das Schulhaus. Die Feier fand dann in der Gaststätte Seeterasse in Güldendorf statt. Bis in den Abend wurden Anekdoten und Lebenswege ausgetauscht. Einige hatten sich seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Mit Hans-Dieter Wachner nahm auch ein früherer Chemielehrer am Treffen teil.(thg)