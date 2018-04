Wendeschleife entspannt Situation

Christopher Braemer

Ziltendorf (MOZ) Der Morgenverkehr vor der Grundschule war jahrelang ein Dauerärgernis. Auf Beschluss der Gemeinde entschärft seit den letzten Herbstferien eine Wendeschleife die Situation. Das Schotter-Provisorium soll bleiben.

Lange Zeit wiederholte sich morgens kurz vor Schulbeginn an der Ziltendorfer Grundschule dasselbe Szenario. Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto absetzten und eilig wendeten, um schnurstracks zur Arbeit zu düsen. Mit dem Umkehr-Manöver störten sie die Pkw-Fahrer hinter sich, es ihnen gleichzutun. Schließlich wohnt nicht jeder in der Nähe der Schule. Viele Eltern kommen vom Ortsrand, aus der Ernst-Thälmann-Siedlung, Wiesenau oder Vogelsang. Sie setzen ihre Kinder auf dem Weg zur Arbeit kurz hinter der Kreuzung Klosterweg/Gorreweg an der Grundschule ab. Der Weg geradeaus führt unausweichlich in die Sackgasse.

„Über Jahrzehnte hatten wir diese tumultartige Situation vor der Schule“, weiß sich Bürgermeister Danny Langhagel. „Fahrzeuge, die aus- und einparken, wenden, oder einen Parkplatz suchen.“ Langhagel kennt das Problem. Drei Kinder des 46-jährigen Familienvaters besuchen die Schule selbst.

Für das Verkehrs-Ärgernis haben Langhagel und seine Gemeindevertretung in den letzten Monaten eine – zum großen Teil erfolgreiche – Lösung getestet. Diese führt seit vergangenen Herbst, parallel zum Klosterweg, in Form einer neuen Schotterstraße über die Wiese vor der Grundschule. Sie funktioniert wie eine Taxirampe, ermöglicht das Wenden, ohne die nachkommenden Pkw zu stören. Die Wendeschleife entspannt damit die Verkehrssituation.

Doch die Lösung für das eigentliche Ärgernis wurde nicht auf Anhieb von allen Eltern am Steuer akzeptiert. Es hat eine Weile gedauert, bis sie die neue Umkehrmöglichkeit auch wahrnahmen. Mittlerweile habe die Schotter-Wendeschleife, die nur eine vorläufige Lösung sei, die Situation entschärft, wie Beteiligte berichten.

„Anfangs war ich ja skeptisch, weil es wenig genutzt wurde“, verrät Schulleiterin Cordelia Becker. „Doch nun fahren viele zum Wenden von der Straße runter, um die neue Wendeschleife zu nutzen“. Sie lobt die Idee der Gemeinde, um das „Gewusel“ vor ihrer Schule zu entschärfen. „Ich bin froh, dass die Gefahrensituation entschärft wurde“, ergänzt Cordelia Becker. Nicht alle teilen ihre Meinung. „Es ist immer noch eine Katastrophe“, erklärt ein Anwohner, der gleich neben der Schule wohnt und das Szenario tagtäglich beobachtet. Eine Mutter, die nachmittags ihr Kind vom Hort neben der Schule abholt, hingegen spricht davon, dass sich die Situation verbessert habe. Die Eltern gewöhnten sich daran.

Einen Haken hat die Sache. Die Wiese vor der Schule, auf der die Schüler bolzen, ist für die Verkehrslösung einen Abschnitt kleiner geworden. „Die mussten wir dafür zerschneiden“, bedauert Langhagel. „Das ist schade.“ Die Gemeindevertreter hätten intensiv über die Grünfläche diskutiert, auf der sich bis vor Jahren der Schulsportplatz befand, betont Langhagel. Eine Alternative sei die Verschiebung des Absetzortes auf die Bushaltestelle in der Gubener Straße gewesen. Doch mit einer deutlichen Dreiviertelmehrheit hätten sich die Gemeindevertreter für die Wendeschleife auf der Wiese vor der Schule entschieden.

„Der Verkehr hat sich entspannt“, sagt Langhagel, der jeden Tag selbst drei Kinder zur Schule bringt. Er ist von seiner Lösung überzeugt. „Wenn sich alle dran halten würden, dann hätten wir eine sehr charmante Lösung“, ist er von der Wendeschleife überzeugt. „Ich kann nur an alle Eltern appellieren: Probiert es aus!“ Der Bürgermeister betont, dass es sich bei der Schotterstraße um ein Provisorium handelt. Wann diese asphaltiert werde, sei unklar. „In diesem Jahr werden wir baulich nichts mehr verändert.“ Die Gemeinde versuche zeitnah, die beste Lösung zu finden, versichert Langhagel. Das ginge nicht immer ohne Opfer.