Hubschrauber-Crew entdeckt Flammen nahe Meseberg

Mandy Oys

Meseberg/Nassenheide (MOZ) Ein Polizeihubschrauber kreiste am Dienstag über Meseberg zur Absicherung der ersten Kabinettssitzung um Kanzlerin Angela Merkel – und entdeckte Rauchschwaden. Ein 20 000 Quadratmeter großes Waldstück zwischen Meseberg und Gransee stand in Flammen. Gegen 15.10 Uhr meldete die Hubschrauber-Crew den Brand, berichtet Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord. Die Feuerwehr rückte aus und erstickte die Flammen.

Wenige Stunden zuvor hatte es auch bei Nassenheide gebrannt. Nahe dem Bahndamm am Mühlenfeld standen 150 Quadratmeter Ödland in Flammen, so Feierbach. Die Polizei gehe in diesem Fall von Brandstiftung aus und ermittle in diese Richtung.