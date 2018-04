Durchsuchung bei Internationaler Biathlon Union

dpa-infocom

Salzburg (dpa) Das österreichische Bundeskriminalamt hat Räume der Internationalen Biathlon Union (IBU) in Salzburg durchsucht, berichtete die Nachrichtenagentur APA am 11. April. Mit Verweis auf laufende Ermittlungen wurde kein Grund für die Hausdurchsuchung genannt.

Die IBU wollte im Lauf des Tages Stellung beziehen. «Ich kann vorerst nichts dazu sagen. Aber es wird von uns im Laufe des Tages dazu eine Mitteilung geben», sagte eine IBU-Sprecherin.

Das ORF-Fernsehen hatte in der Nachrichtensendung «ZiB2» über die Razzia am IBU-Sitz berichtet und Ermittlungen in Zusammenhang mit Doping-Vorwürfen als Grund angegeben. Allerdings befasst sich die federführende Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Wien in der Regel nicht mit Dopingvorwürfen.