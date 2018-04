Mehr Sicherheit für Radfahrer gefordert

Tilman Trebs, Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Der tragische Verkehrsunfall in Oranienburg, bei dem am Dienstagvormittag eine 59-jährige Radfahrerin aus Borgsdorf ums Leben kam, hat für große Betroffenheit und eine Diskussion über die Sicherheit von Radfahrern an Kreuzungen gesorgt.

Die Radfahrerin war gegen 11.20 Uhr an der Lehnitz-/Ecke André-Pican-Straße von einem rechtsabbiegenden Lkw erfasst und getötet worden. Die Kreuzung, an der das Unglück geschah, war erst vor wenigen Monaten umgebaut worden. Seitdem werden Radfahrer dort nicht mehr über die schwerer einsehbaren Fußgängerüberwege geleitet, sondern direkt neben der Fahrbahn über eigene Radfahrstreifen. „Wir sind uns sicher gewesen, damit die Sicherheit für die Radfahrer erhöht zu haben“, sagte Oranienburgs Bau- und Verkehrsdezernent Frank Oltersdorf, der sich geschockt über den „schrecklichen Unfall“ zeigte und ankündigte, sich intensiv mit der Unfallursache zu beschäftigen. „Wir werden das Unglück mit den Experten in der Unfallkommission besprechen.“ Ohne nähere Erkenntnisse zur Unfallursache wäre es aber Spekulation, jetzt schon über mögliche Konsequenzen zu sprechen.

Die fordert nun aber der bündnisgrüne Stadtverordnete Thomas Hebestreit. „Die Kreuzung ist durch den Umbau durchaus sicherer geworden. Dieser Albtraum-Unfall zeigt aber, dass sie womöglich noch nicht sicher genug ist.“ Für ihn ist das Unglück ein weiterer Beleg dafür, dass Radfahrer an den Haltelinien der Kreuzungen direkt auf die Straße gehören. „Wir erleben es leider immer wieder. Neben der Straße werden Radfahrer übersehen, auf der Straße nicht.“ Darüber werde in der Stadtparlament zu sprechen sein. „Wir stehen in der Verantwortung, auch den Radfahrern die größtmögliche Sicherheit zu verschaffen“, sagt Hebestreit. Gleichzeitig forderte er, die Lkw sicherer zu machen. „Es ist ein Skandal, dass Assistenzsysteme, die solche Unfälle verhindern können, in Deutschland nicht verpflichtend sind. Es sind zu viele Lkw in den Innenstädten unterwegs, in denen der Fahrer nicht sehen kann, was neben seinem Fahrzeug passiert. Viele wissen nicht einmal, wie Tote-Winkel-Spiegel eingestellt werden.“

Der Brandenburger Landesverband des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) fordert seit Jahren „von der Politik eine verpflichtende Kameraassistenz für Lkw“, sagte am Dienstag die ADFC-Geschäftsführerin Magdalena Westkemper. Auch nach dem schweren Unfall in Brandenburg/Havel, bei dem am 24. Januar ein zehnjähriges Mädchen an einer Kreuzung von einem Lkw überrollt wurde und am späten Abend an den Folgen im Krankenhaus gestorben ist. Auch das war ein typischer Rechtsabbiegerunfall wie jetzt in Oranienburg. Das Mädchen wollte mit seinem Fahrrad an der Ampel geradeaus über die Straße, der Lkw-Fahrer bog rechts ab. Nach Zeugenaussagen hatten beide grün. Das Mädchen wurde übersehen.

Der Brandenburger Landtag hat am Dienstag einen Vorschlag von Verkehrsministerin Kathrin Schneider für mehr Sicherheit beim Abbiegen von Lastwagen zugestimmt. Damit ist der Weg frei für eine Bundesratsinitiative, die von den Ländern Brandenburg, Berlin und Bremen eingebracht wird. Sie fordert, dass der Bund umgehend kamerabasierte Assistenzsysteme für Lkw zur Pflicht werden.

„Der tragische Tod eines Mädchens in Brandenburg an der Havel zeigt, dass schnellstmöglich gehandelt werden muss“, sagte Kathrin Schneider am Dienstag, die von dem Unfall in Oranienburg noch keine Kenntnis hatte. „Um die Unfallgefahr zu verringern, ist es erforderlich, dass Lkw mit Abbiegeassistenzsystemen ausgestattet werden müssen. Damit können Lkw-Fahrer andere Verkehrsteilnehmer besser erkennen, gleichzeitig wird das Fahrzeug automatisch gebremst.“ Schneider will sich auch dafür einsetzen, dass eine Bundesratsinitiative aus 2016 wieder eingesetzt wird, die nicht abschaltbare Notbremsassistenten verbindlich vorschreibt.

Die Länder Berlin, Brandenburg und Bremen berufen sich auf eine Studie der Bundesanstalt für Straßenwesen, aus der hervorgeht, dass etwa ein Drittel der jährlich im Straßenverkehr getöteten Radfahrer Opfer von Abbiegeunfällen werden. Die Auswertung hat gezeigt, dass die Schuld selten die Radfahrer tragen. Die meisten Unfälle passieren an Ampelkreuzungen, die bei Grün von Radfahrern überquert werden.

In Oberhavel wertet die Verkehrsunfallkommission jeden tödlichen Unfall aus. Reagiert wird zum Beispiel mit dem Aufstellen von Verkehrsschildern und Ampel oder veränderten Verkehrsführungen. Bei tödlichen Unfällen wie jetzt in Oranienburg reagiert die Unfallkommission sofort. Sie wird von der Polizei dazu informiert. Anschließend kommt es zu einer Besichtigung am Ort des Unfallgeschehens. Zur Kommission gehören nicht nur die Polizei und die Mitarbeiter der Straßenverkehrsbehörde des Kreises, sondern auch Mitarbeiter der Stadt Oranienburg, der Dekra und des Landesbetriebs Straßenwesen. „Vermutlich schon bis Ende nächster Woche“ werde die Kommission den Unfallort besuchen, teilte Kreissprecherin Constanze Gatzke mit. Es geht dabei darum, den Hergang zu rekonstruieren. „Dann wird zu entscheiden sein, ob hier etwas geschehen muss oder nicht.“

Oranienburgs Radverkehrsplaner Sven Dehler erklärte, dass die Stadt schon vor Monaten beim Kreis beantragt habe, die Radfahrstreifen rot zu markieren, um sie sichtbarer zu machen. „Bislang wurde das aber nicht angeordnet.“