Kompromisslösung gefunden

Silvia Passow

Falkensee (MOZ) Eine Kompromisslösung für die Kosten beim Schulessen an der Geschwister-Scholl Schule ist gefunden worden. So wurde der Beitrag für die Eltern pro Kind und Mahlzeit auf drei Euro "gedeckelt", bestätigte Dezernentin Luise Herbst am Dienstag auf Nachfrage. Die Stadt Falkensee übernimmt damit einen Anteil der entstandenen Mehrkosten.

Die Mensa der Grundschule war im Februar einem Brand zum Opfer gefallen, sie ist seitdem nicht mehr nutzbar. Das Essen wird nun in Assietten angeliefert, BRAWO berichtete bereits. Die damit verbundenen Zusatzkosten, 1,51 Euro pro Mahlzeit, sollten die Eltern der betroffenen Kinder zahlen. Die Preiserhöhung wäre nach den Osterferien in Kraft getreten. In der Folge meldeten einige Eltern ihre Kinder vom Schulessen ab, andere bekundeten ihren Unmut und verwiesen darauf, dass sie keine Schuld an den Umständen trügen.

Das sieht die Stadt genauso. In einem Brief vom 22. März an die betroffenen Eltern wird erklärt, dass weder die Eltern, noch die Stadt Falkensee, den Brandschaden zu verantworten haben. "Die Folgen haben wir gemeinsam zu tragen", ist dort zu lesen.

Dementsprechend wird während der Sanierungsphase der Mensa der Elternbeitrag für ein Mittagessen auf drei Euro gedeckelt. Die darüber hinaus gehenden Mehrkosten trägt die Stadt. "Es ist uns ein Anliegen, dass alle Kinder mittags die Möglichkeit haben, ein warmes Essen zu erhalten", sagte Herbst. Die Kinder werden ihr Mittagessen auch weiter in Assietten bekommen und können dieses in den Räumen der Schule oder des Horts einnehmen.

Die Essensversorgung verbleibt weiter bei der TIM GmbH. Deren Mitarbeiter hatten zunächst um ihren Arbeitsplatz gefürchtet. "Die Sorge ist aus meiner Sicht unbegründet", betonte Herbst dazu. Die TIM GmbH bleibt für die Essensversorgung zuständig. Herbst hofft, dass diese Lösung für alle Beteiligten akzeptabel sei.

Nach ihren Informationen habe es bisher keine signifikanten Rückgänge bei der Essensbestellung gegeben.