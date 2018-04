Mit Grade und Rothgießer fing alles an

Andreas Trunschke

Borkheide (BRAWO) Bürgermeister Andreas Kreibich und der Rothgießer Biograf Michael Mertins enthüllten auf dem Gelände der Hans-Grade-Grundschule in Borkheide eine Ehrentafel für Georg Rothgießer, der vor 75 Jahren im Ghetto Theresienstadt starb. "Mit der nach ihm benannten Straße und der Tafel ist ein Vergessen nicht mehr möglich", freut sich Mertins.

Rothgießer ( geboren am 26. Dezember 1858 in Hannover; gestorben 1943 im Ghetto Theresienstadt) gehörte zu den Gründern des Ortes und war ein bedeutender Ingenieur, Verleger, Grundstücksmakler und vielseitiger jüdischer Technikpionier. Nach Ortschronistin Heike Günther war er es, der im Juli 1909 nach Magdeburg fuhr und den "pommerschen Dickschädel" Hans Grade nach Borkheide lockte. Die Bahnanbindung, die nähe zu Berlin und die geringe Besiedlung, so dass sich kaum jemand am Fluglärm stören konnte - all das waren offenbar überzeugende Argumente. Rothgießer hatte im Jahr zuvor viel Land in Bork, dem heutigen Borkheide erworben. Mit dem Flugplatz auf dem Marsfeld hoffte er, neue Siedler anzuziehen. "Mit Rothgießer und Grade begann alles", so Günther.

Aber auch sonst war Rothgießer eine umtriebige Person. Um 1879 erfand er in seiner Geburtsstadt Hannover eine Flaschenfüllvorrichtung. Später in Bielefeld gründete er mit anderen den Bielefelder Velocipid-Club. Er beteiligte sich am Aufbau einer Radrennbahn und siegte selbst bei Hochrad-Rennen. Vier Jahre später wurde er zum Mitbegründer einer Fabrik für Radfahrbedarfsartikel. Noch später gab er ein Fachblatt für die gesamte Musik- und Sprechmaschinen-Industrie heraus, begeisterte sich für Fotografie, für die Fliegerei, für Autos und vieles mehr. Insgesamt hielt er mehr als 20 Patente.

Laut Burkhard Ballin, Gemeindevertreter, kamen vor ca. vier Jahren die Erben von Georg Rothgießer auf die Gemeinde zu. Sie wollten Borkheide zwei Grundstücke schenken, die diese heute dringend benötigt, um dort entweder eine neue Schule oder eine neue Turnhalle zu bauen. Immerhin vier Flurstücke mit insgesamt rund 5.800 m². Die Geste der Erben ist um so mehr zu würdigen, als nicht nur Rothgießer selbst, sondern auch seine Frau und zwei seiner Kinder von den Nazis ermordet wurden. Ihre einzige Bedingung war, dass die Gemeinde eine Straße nach Rothgießer benennen sollte, was die Gemeindevertreter 2014 gern beschlossen. Seit dem heißt die Straße hinter der Schule nach dem bedeutenden Borkheider. Wenn das neue Gebäude auf dem geschenkten Gelände errichtet ist, soll auch der Stein mit der heute enthüllten Tafel dort hin umgesetzt werden, versprach Bürgermeister Kreibich.