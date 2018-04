Gut Laune: Mehr Umsätze und Aufträge

dpa

Potsdam (dpa) Brandenburgs Handwerk meldet gut laufende Geschäfte. In der traditionellen Frühjahrskonjunkturumfrage, die am Mittwoch veröffentlicht wurde, äußerten sich die Mitgliedsbetriebe der Handwerkskammern Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam mehrheitlich zufrieden. 92 Prozent der Befragten bezeichneten ihre Geschäftslage als gut oder zufriedenstellend, hieß es.

Die Betriebe gingen mit Schwung und anhaltendem Optimismus in den Rest des Jahres, betonte Robert Wüst, Präsident des Handwerkskammertages.

Die Auftragslage sei nach wie vor gut und weiter gestiegen. Erstmals habe es in verschiedenen Landesteilen und bei mehreren Gewerken einen Auftragsvorlauf zum Teil von zehn Wochen gegeben. Auftraggeber müssten sich auf längere Wartezeiten einstellen.

Am gefragtesten sind nach wie vor die Leistungen im Bau- und Ausbaugewerbe. Die Umsätze in den Handwerksbetrieben legten landesweit zu: rund 78 und 90 Prozent der Unternehmen melden gestiegene oder aber gleichbleibende Umsätze. 86 Prozent der Betriebe planen in den nächsten drei Monaten Investitionsvorhaben auf gleichem oder höheren.

Bemängelt wurden die aus Sicht der Handwerker wenig mittelstandsfreundliche Rahmenbedingungen, insbesondere in der Bildungspolitik. Es müsse gelingen, mehr Schulabgänger für eine Lehre zu gewinnen, hieß es. Es werde immer schwieriger, qualifiziertes Personal zu finden. Um die in verschiedenen Branchen anhaltende Auftragsflut abarbeiten zu können, müssten aber Mitarbeiter gehalten und neue gewonnen werden. Ohne Auszubildende könne auf Dauer der Mitarbeiterbedarf nicht gedeckt werden, wurde kritisiert.

Landesweit beäugen die Firmen auch sorgenvoll ständig steigende Preise für Material, Energie, Roh- und Kraftstoffe. In der Folge mussten die Preise an vielen Stellen für Handwerkerleistungen erhöht werden.

In den drei Handwerkskammern sind 40 000 Betriebe Mitglied. Insgesamt werden rund 160 000 Mitarbeiter beschäftigt. Der jährliche Umsatz liegt nach Angaben des Handwerkskammertages, Zusammenschluss der drei Kammern, bei rund 14 Milliarden Euro im Jahr.