Vermisste Oranienburgerin tot aus der Havel geborgen

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Die seit Januar vermisste Oranienburgerin Heike Runge ist tot. Entsprechende Informationen dieser Zeitung bestätigte die Polizei am Mittwoch auf Nachfrage. Nach Angaben von Polizeisprecherin Ariane Feierbach wurde die 48-Jährige bereits am 18. März aus der Havel in Berlin-Heiligensee tot geborgen und identifiziert. Das Todesermittlungsverfahren sei bereits abgeschlossen. „Wir schließen sowohl ein Verbrechen als auch einen Unfall aus“, sagte Ariane Feierbach. Die Polizei hatte Mitte Februar ein Foto der Oranienburgerin veröffentlicht und die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche gebeten. Heike Runge war das letzte Mal am 21. Januar von ihrer Familie gesehen worden. Am Tag danach wurde sie als vermisst gemeldet, auch, weil sie unangekündigt nicht an ihrem Arbeitsplatz erschien. Warum die Oranienburgerin offenbar freiwillig aus dem Leben schied, ist nicht bekannt.