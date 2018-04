Wenn sich die Besten vereinigen

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (BRAWO) Die Nachwuchsförderung am Brandenburger Theater wird groß geschrieben und erweitert in dieser Spielzeit sogar ihren Radius in das benachbarte Potsdam.

So erobern am kommenden Samstag, 21. April, Schülerinnen und Schüler der Freien Musikschule Brandenburg, der Musikschule "Vicco von Bülow" und der Musikschule Potsdam im Rahmen eines einmaligen bundesweiten Festivals das Podium des Brandenburger Theaters.

Ab 18.30 Uhr musizieren sie Schulter an Schulter mit den Profimusikern der Brandenburger Symphoniker, unter der musikalischen Leitung des Chefdirigenten Peter Gülke.

Bereits ab 15 Uhr stellen sich bereits die Ensembles der Musikschulen aus Brandenburg an der Havel auf verschiedenen Bühnen des Theaters vor. Dabei haben Familien mit ihren Kindern die Möglichkeit, die Ensembles der Musikschulen und darüber hinaus das Theater kennenzulernen. Zum Abschluss des Festivals konzertieren die jungen Solistinnen und Solistinnen der drei Musikschulen gemeinsam mit den Brandenburger Symphonikern.

Karten für dieses einmalige Erlebnis kosten zehn, bzw. ermäßigt (nur für Kinder bis 14 Jahren) sieben Euro. Sie sind unter 03381/511 111 als auch an der Theaterkasse erhältlich.