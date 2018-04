Ein Treffen mit den Ökonauten

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (BRAWO) Ackerland in Brandenburg ist knapp und teuer. Die Preise für Boden haben sich in den letzten zehn Jahren teils verfünffacht, weshalb immer mehr Betriebe aufgeben. Auf der anderen Seite gibt es viele junge Landwirte, die nicht über das erforderliche Kapital für ausreichend Flächen verfügen.

Genau hier setzt die Arbeit der Bürger- und Bodengenossenschaft Ökonauten eG an, die am Mittwoch, 18. April, in Zusammenarbeit mit dem Regional-Laden Brandenburg einen Themenabend im Bürgerhaus Altstadt veranstaltet. Im Mittelpunkt stehen die kleinbäuerliche Landwirtschaft in Brandenburg und Berlin und die Probleme junger Landwirte bei der Beschaffung von Land.

Zur Einstimmung wird ab 19.30 Uhr bei freiem Eintritt der österreichische Dokumentarfilm "Bauer unser" von Robert Schabus (92 Min.) gezeigt, der sich mit dem Alltag, den Problemen und der Arbeit der landwirtschaftlichen Erzeuger in der Alpenrepublik beschäftigt, deren Situation in vielerlei Hinsicht mit der ihrer Kollegen hier in der Region vergleichbar ist. Danach berichten die Ökonauten über die Ziele und die praktischen Aspekte ihrer Arbeit und beantworten etwa eine Stunde lang die Fragen der Besucher.

Die Ökonauten eG ist eine vor drei Jahren gegründete Bürgergenossenschaft - von Bürgern, für Bürger, mit Bürgern aus Brandenburg und Berlin. Zur Erhaltung und Förderung einer kleinstrukturellen regionalen Landwirtschaft, für die Unterstützung von Jungbauern und zur Vermeidung von Bodenspekulationen. Gleichzeitig wird die Produktion qualitativ hochwertiger Lebensmittel aus der Region gefördert. Die Ziele der Genossenschaft: Unabhängigen Landwirten das Land zur ökologischen Bewirtschaftung zur Verfügung zu stellen und damit einen Beitrag zu einer regionalen und gesunden Ernährung zu leisten. Weiterhin sollen auf diese Weise Stadt-Land-Beziehungen gestärkt werden, durch eine starke kleinbäuerliche Landwirtschaft sowie verschiedene Veranstaltungen und Mitmachaktionen. Die Einlagen der Genossenschaftsmitglieder werden ausschließlich für den Kauf von Flächen verwendet.