Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Ein 31-jähriger Mann griff am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr offenbar seine Lebensgefährtin an. Der Mann war alkoholisiert (1,57 Promille) und hatte die Frau leicht am Oberkörper verletzt. Medizinische Hilfe war jedoch zunächst nicht nötig.

Die Frau hatte sich anschließend in einem Zimmer eingeschlossen und die Polizei informiert. Da der Mann die Wohnung nicht verlassen wollte und auch den Beamten gegenüber sehr aggressiv auftrat, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten festgenommen. Nach seiner Ausnüchterung sprachen ihm die Beamten eine Verweis aus – er darf die Wohnung nun für zehn Tage nicht mehr betreten.