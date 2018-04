Odin Tietsche

Bötzow (MOZ) Die 75-jährige Frau, die am 29. März auf der Wansdorfer Chaussee mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen war und sich daraufhin überschlagen hatte, ist in einem Berliner Krankenhaus verstorben. Dies teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Die Frau war während der Osterfeiertage mit ihrem Auto in Richtung Bötzow unterwegs. Nach Angaben des Rettungsdienstes erlitt sie während der Fahrt einen Herzinfarkt, in dessen Folge sie von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlug. Sie wurde reanimiert und in ein Unfallkrankenhaus transportiert, wo sie am 1. April schließlich starb. (oti)