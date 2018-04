Washington (MOZ) So schnell kann es gehen. Zwischen der Ankündigung Donald Trumps, die USA würden bald aus Syrien abziehen und der Ankündigung, das Land mit Raketen zu beschießen, liegen lediglich ein paar Wochen. Es steht außer Frage, dass die Gefahr einer direkten Konfrontation mit Russland diesmal größer ist als bei Trumps erstem Angriff vor einem Jahr. Nicht ohne Grund hat er in seiner Kriegserklärung via Twitter direkt Russland angesprochen, und nicht Machthaber Assad. Im Stil eines Cowboys, der aus der Hüfte schießt.

Vor einem Jahr hatten die USA nach einem syrischen Chemiewaffen-Angriff auf Zivilisten bereits einen Militärflughafen beschossen. Assad beeindruckte das wenig; der Bürgerkrieg ging weiter. Die Gefahr ist nun, dass Trump diesmal zu einem größeren Schlag ausholt und möglicherweise einen Krieg mit ungeahnten Folgen vom Zaun bricht.

Es ist wenig darüber bekannt, welchen Plan Trump aus der Tasche zaubern will, falls er Assad tatsächlich ins Wanken bringen sollte. Ein Machtvakuum war es immerhin, das vor sieben Jahren der Terrormiliz IS überhaupt erst die rasante Ausbreitung ermöglichte. Trump ist es allerdings zuzutrauen, dass er darüber noch nicht nachgedacht hat.