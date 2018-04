Verantwortungslos bis zum heutigen Tag

Berlin (MOZ) Ja, die Einstellung des Verfahrens gegen zwei LKA-Beamte, denen Aktenmanipulation vorgeworfen wurde, ist rechtsstaatlich in Ordnung. Es kann sein, dass sie im Nachhinein vertuschen wollten, dass sie die rechtzeitige Verhaftung des Attentäters Anis Amri wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels vermasselt haben. Weil ihnen das aber, nicht zweifelsfrei nachzuweisen ist, muss man sie laufen lassen.

Das Problem bleibt. Obwohl Amri umfassend überwacht, als Gefährder eingestuft und sein Asylantrag abgelehnt wurde, obwohl Spitzel und ausländische Geheimdienste warnten, obwohl Amri schon verhaftet war, nur leider an einem Wochenende, obwohl er eine Stunde vor dem Attentat die als extremistische Hochburg bekannte Fussilet-Moschee besuchte, von der man doch annehmen durfte, sie würde observiert, obwohl all das und noch viel mehr geschah, starben zwölf Menschen in Berlin. Und offenbar ist dafür niemand verantwortlich.

Es handelte sich bei dem, was bis zum Attentat nicht funktioniert hat, keineswegs um eine Verkettung unglücklicher Umstände. Die Sicherheitsbehörden, die so gern nach immer schärferem Instrumentarium rufen, hatten alles zur Verfügung, um das Attentat zu verhindern. Aber was nützt ein beschlagnahmtes Handy, wenn man sich die Bilder darauf nicht ansieht? Wozu hört man Tausende Telefonate ab, wenn sie niemand übersetzt. Was hilft der Einsatz von Spitzeln, wenn die Angst vor ihrer Enttarnung größer ist als die vor einem Anschlag? Und wer braucht ein gemeinsames Terrorabwehrzentrum, wenn sich dort Vertreter von 40 Behörden versammeln und gemeinschaftlich feststellen, Anis Amri sei nicht gefährlich?

Und statt wenigstens im Nachhinein den Skandal gründlich aufzuarbeiten, werden dem Berliner Untersuchungsausschuss Akten vorenthalten. Sie liegen im Büro des Sonderermittlers, der seine Tätigkeit längst eingestellt hat. Beamte dürfen sich hinter Geheimhaltungsregeln verschanzen. Zynisch gesprochen, wird die organisierte Verantwortungslosigkeit fortgesetzt. So wie vor dem Attentat Zuständigkeiten hin- und hergeschoben oder ignoriert wurden, so blocken die Beteiligten jetzt ab, was zur Klärung der Vorgänge beitragen könnte. Wer so aufklärt, lernt nichts und bereitet die nächste Katastrophe vor.