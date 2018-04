Pro Velten will Viktoriapark in den Fokus rücken

Roland Becker

Velten (MOZ) Gut 110 Jahre hat der Viktoriapark bereits auf dem Buckel. Und das sieht man ihm an. Vom einstigen Glanz ist kaum etwas geblieben. Pro Velten unternimmt jetzt den Versuch, Politik und Verwaltung davon zu überzeugen, der historischen Anlage wieder mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Im Stadtentwicklungsausschuss ist dieser Versuch am Dienstag vorerst gescheitert.

Es ist dem 1893 gegründeten Verschönerungsverein zu verdanken, so berichtet Stadtführerin Tatjana Stuchly, dass es diese grüne Lunge gibt. „Die Schaffung einer Parkanlage mit Fest- und Kinderspielplatz“ hatte sich der Verein auf die Fahnen geschrieben. 1906 wurde sie mit Konzertpavillon, Blumenbeeten und einem Ofenbau-Denkmal eröffnet. „Kunst und Natur sei eines nur“, ließ Otto Henkel in eine Platte des von ihm geschaffenen Denkmals gravieren.

Gut 110 Jahre später ist von dieser Einigkeit zwischen Kunst und Natur nichts mehr zu sehen. Es ist vor allem die Natur, die sich ihr Terrain zurückerobert hat. Die Treppe zum einstigen Pavillon führt ins Leere, von gepflegten Beeten ist nichts mehr zu sehen.

Pro Veltens Fraktionschef Marcel Siegert hat nun einen 23 Jahre alten und nie umgesetzten Beschluss ausgegraben, der die Wiederherstellung des Parks mit Spielplatz und Konzerthügel beinhaltet. Vonseiten der Stadtverwaltung wurde der Vorschlag am Dienstag im Stadtentwicklungsausschuss sehr reserviert aufgenommen. Für Konzerte – bis vor wenigen Jahren gab es eines zu Pfingsten – sei der Standort zwischen Bahn und Friedhof wenig geeignet, argumentierte Baubereichsleiter Berthold Zenner. Außerdem gebe es dafür jetzt den Museumshof. Und ein Spielplatz stehe dem beschlossenen Spielplatzkonzept entgegen. Für eine umfassende Landschaftsgestaltung der Anlage, die laut Zenner schnell eine halbe Million Euro kosten könnte, fehle sowohl Personal als auch Geld. Walther Krahn (CDU) befürchtet gar, „dass wir pleite gehen könnten“, wenn für solche Vorhaben viel Geld ausgegeben wird.

Siegert merkte an, dass es ihm nicht unbedingt um die originalgetreue Wiederherstellung des Parks gehe. „Wichtig ist aber, die Dinge nicht aus dem Auge zu verlieren.“ Auch kleine Schritte könnten dem Park helfen: „Früher gab es dort mal Blümchen. Die hätte ich gern wieder“, sagte er mit Verweis auf leere Beete. Dem Argument von Zenner, dass die Stadt sich derzeit dem Wohnungsbau und der sozialen Infrastruktur zu widmen habe, setze er entgegen: „Zur Infrastruktur gehört für mich ein Erholungspark dazu.“ Er verwies auch darauf, dass sich in nächster Nähe zum Park das Seniorenheim befindet. Deren Bewohner würden, so Siegert, solch eine Grünanlage zu schätzen wissen.

Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) versuchte, einen Kompromiss zu schmieden. Sie schlug vor, „eine landschaftsplanerische Gestaltung des Viktoriaparks in den mittelfristigen Finanzplan aufzunehmen.“ Das würde der Stadt bis zu fünf Jahre Zeit lassen, sich dem Problem zu widmen. Eine Mehrheit fand dieser Kompromiss im Ausschuss nicht. Während Siegert und Christopher Gordjy.(SPD) dem zustimmten, wurde er von Krahn und Andreas Noack (SPD) abgelehnt.

„In meinen Augen ist der Park so okay“, meinte Krahn. Zenner reicht es aus, mit Baumfällungen für die Verkehrssicherheit zu sorgen. Gefällt wurden übrigens jüngst vor allem standschwache Robinien. Die hatten wegen fehlender Pflegemaßnahmen genug Zeit, sich auszubreiten.