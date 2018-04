Für jedes Problem gibt es eine Lösung

Josefine Jahn

Seelow (MOZ) Um die finanzielle Grundsicherung gehe es vielen Besuchern des Vereins für Allgemeine Sozialberatung Bumerang, sagt Marco Schlesiger. „Wie komme ich mit meinem Geld aus?“ sei eine häufige Frage. Schlesiger, der Soziale Arbeit studiert hat, ist seit zwei Jahren Leiter der Beratungsstelle in Seelow, die es seit drei Jahren gibt. Über das Landratsamt, das Sozial- und Gesundheitsamt als auch über die Agentur für Arbeit und das Jobcenter werden Menschen an den Verein vermittelt.

Neuerdings gibt es eine Kooperation des Vereins mit der Jugendberatungsagentur des Jobcenters. „Die Hemmschwelle ist dann geringer“, erklärt Schlesiger. Viele Hilfesuchende werden von ihrer Scham am Weg zum Verein gehindert. Andere sind schlichtweg nicht mobil. Bei jenen macht der Sozialarbeiter, der in Berlin als Streetworker tätig war, Hausbesuche. Bei manchen Kunden hilft er beim Lesen und Beantworten von lang ungeöffneten Briefen, andere begleitet er bei Behördengängen. „Ich sage immer, es ist egal, mit welcher Frage man zu mir kommt. Eine Lösung gibt es immer“, sagt der Berliner, der in Gusow seine Wahlheimat gefunden hat. Weitsichtigkeit und Empathie seien wichtig in seinem Beruf. Das bestätigt auch Mitarbeiterin Beate Gerasch. Sie bietet jeden Dienstag „sanften Sport“ an, wie sie die Bewegung an der frischen Luft nennt. Noch könnten es ein paar mehr Interessenten geben, die dienstags ab 10 Uhr an der Stadtkirche mit ihr zusammen finden, sich auf das Rad schwingen. „Manches braucht Zeit, um sich zu etablieren“, sieht es Schlesiger gelassen.

Um die Aktivitäten im Haus kümmert sich Marina Simoneit. Den Mittwochnachmittag verbringt sie mit Damen aus der Umgebung, die an kreativer Beschäftigung interessiert sind. Hier wird gemeinsam genäht, gestrickt und gemalt. Ein Angebot speziell für Männer wäre noch wünschenswert, so Schlesiger. Drei Männer aus der Mittwochgruppe seien dem Treff „wieder abhanden gekommen“, sagt Marina Simoneit. Mehr Netzwerkarbeit sei dafür noch nötig, gesteht Schlesiger.(jsj)