Zittersiege und Elfmeter-Krimis

Britta Gallrein

Bernau Hopp oder Top – im Pokal kann es schnell gehen. Frisch aus der Osterpause, mussten die Junioren-Fußball-Teams auf Kreisebene schon wieder ran – und so manch einer erlebte eine echte Zitterpartie.

Bei den A-Junioren waren unter den Teams im Achtelfinale nur noch zwei Barnimer Vertretungen, doch die konnten sich beide durchsetzen. Grün-Weiß Ahrensfelde besiegte die SpG Beiersdorf-Kruge mit 1:0 und ist somit weiter mit dabei. Und auch der Nachwuchs des SV Biesenthal schaffte den Sprung ins Viertelfinale. Marcin Holstein, zweimal Jason Jahns, Philipp Schlunk und Patrick Hamel trafen gegen den TuS Sachsenhausen ins Schwarze und sorgten dafür, dass die Barnimer mit einem 5:2-Sieg weiter sind. Wann das Viertelfinale stattfinden wird, wird vermutlich Ende der Woche entschieden.

Nur noch eine Barnimer Mannschaft ist im Viertelfinale der B-Junioren dabei. Einen wahren Pokalkrimi erlebte die SG Einheit Zepernick gegen Forst Borgsdorf. Nachdem die Förster zur Pause 3:0 führten, konnten die Zepernicker sich zurück ins Spiel kämpfen. Nach der Verlängerung stand es 4:4. Die Lotterie Elfmeterschießen musste entscheiden und auch da war es ein langes Zittern, bis die Partie endlich mit 12:11 für die Oberhaveler entschieden war. Ganz knapp mit 3:4 unterlagen auch die B-Junioren der TSG Bernau gegen den SV Altlüdersdorf. Lediglich Fortuna Britz ließ nichts anbrennen. Die Fortunen besiegten Kreisliga-Konkurrenten SV Mühlenbeck mit 6:1 und sind im Viertelfinale, dessen Datum ebenfalls noch festgelegt wird.

16 Teams waren in Runde zwei bei den C-Junioren noch dabei. Am deutlichsten machte es hier Rot-Weiß Werneuchen. Die Mannschaft siegte mit 11:1 gegen die SpG Zehlendorf Zühlsdorf. Weiter dabei ist auch die SG Ahrensfelde Blumberg 2, die Blau-Weiß Leegebruch mit 8:2 aus dem Rennen warf. RW Schönow ist durch einen 4:2-Sieg gegen die SG Friedrichwalde Joachimsthal eine Runde weiter und der FSV Lok Eberswalde 2 setzte sich mit 2:0 gegen Bötzow/Kremmen durch. Am Freitag könnte Union Klosterfelde die nächste Runde erreichen und auch der SV Rüdnitz/Lobetal bekommt seine Chance am 18. April.

Bei den D-Junioren wurde aufgrund der vielen Mannschaften zunächst in den Kreisen gegeneinander gespielt. Für das Viertelfinale werden nun Staffel Ost und West zusammengelegt. Hier stehen die nächsten Termine bereits fest. Am 24. April trifft die SpG Löwenberger SV/Falkenthaler Füchse I auf den FSV Lok Eberswalde. Am 25. April spielen FC Kremmen gegen GW Ahrensfelde, der FSV Bernau 2 tritt gegen den SV Mühlenbeck an und Oberhavel Velten gegen die SG Joachimsthal/Friedrichswalde.

Gleiches Prinzip bei den E-Junioren. Spieltag ist hier für alle der 24. April. Dann empfängt Eintracht Wandlitz den Oranienburger FC Eintracht II. Der Gewinner der Partie Fortuna Glienicke : Oberhavel Velten bekommt es mit GW Ahrensfelde zu tun. Die SG Schönfließ erwartet Fortuna Britz und die SpG Falkenthal/Liebenwalde empfängt den Sieger der Begegnung RW Werneuchen : Preussen Eberswalde II.

Der 25. April ist als Viertelfinale für die F-Junioren angesetzt. Im Spiel sind hier noch die SG Einheit Zepernick, Fortuna Britz, der FSV Bernau und der Gewinner der Partie FSV Bernau II : Preussen Eberswalde.

Der Termin für die Endspiele steht bereits. Die Endspiele werden für alle Junioren-Teams am 10. Juni in Britz stattfinden.