Riemer stellt Oblaski die Vertrauensfrage

Hintergrund

Harri Graf hatte sich am 22. März dafür ausgesprochen, dass die Stelle der Amtsdirektorin neu ausgeschrieben und nicht die Amtszeit von Amtsdirektorin Susanne Dorn durch Beschluss verlängert wird; damit, so warf Johannes Oblaski ihm vor, habe er gegen das Votum der Temnitzqueller Gemeindevertretung gehandelt, die er im Amtsausschuss vertreten soll. Schon am 24. Januar war beschlossen worden, Dorn Amtszeit nicht zu verlängern, dagegen hatte Temnitzquell Widerspruch eingelegt.⇥(ih)