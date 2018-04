Ex-Bürgermeister wegen Korruption vor Gericht

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Mit Spannung wird der Korruptions-Prozess gegen den Ex-Bürgermeister von Birkenwerder, Norbert Hagen (parteilos), erwartet. Er sitzt ab Dienstag mit vier weiteren Männern auf der Anklagebank des Neuruppiner Landgerichts.

Fast vier Jahre nach der Anklageerhebung findet nun die Hauptverhandlung statt. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft wiegen schwer. Der 59-jährige Hagen muss sich zusammen mit einem 40-jährigen Hohen Neuendorfer, zwei 45 und 52 Jahre alten Berlinern und einem 64-jährigen Mann aus Weimar wegen Bestechlichkeit, Subventionsbetrug, wettbewerbsbeschränkender Absprachen bei Ausschreibungen, illegaler Preisabsprachen und Bestechung verantworten.

Hagen soll laut Presserolle des Landgerichts nach seinem Amtsantritt sein Ingenieurbüro zu einem deutlich über dem Wert liegenden Preis an seine beiden Mitarbeiter, die ebenfalls vor Gericht stehen, verkauft haben. Als Gegenleistung für die überhöhte Zahlung sei die künftige Bevorzugung des Ingenieurbüros bei Auftragsvergaben der Gemeinde Birkenwerder vereinbart worden. Laut Anklage soll der frühere Bürgermeister in fünf Fällen Auftragsvergaben unter Umgehung des Wettbewerbs manipuliert haben. Der Weimarer soll dabei in zwei Fällen überteuerte Scheinangebote abgegeben haben. Weiter wird Hagen vorgeworfen, sein Ermessen als Bürgermeister im Rahmen eines Grundstücksverkaufs der Gemeinde zu Gunsten des 52-jährigen Mitangeklagten ausgeübt und hierfür einen Geldbetrag in Höhe von zirka 160 000 Euro von dem Investor erhalten zu haben.

Allein die Anklageschrift umfasst 207 Seiten, die Strafakte selber hat 3 248 Seiten. Hinzu kommen weitere gut hundert Akten mit Unterlagen. Zunächst sind zehn Verhandlungstage angesetzt.

Hagens Nachfolger Stephan Zimniok (BiF) erwartet von dem Prozess eine umfassende Aufklärung des Sachverhalts, „damit Birkenwerder wieder zur Ruhe kommt“. Er will den Prozessauftakt nächsten Dienstag vor Ort verfolgen.

Weitere Hintergründe und Einzelheiten zu dem Verfahren und den Vorwürfen lesen Sie am 12. April in der gedruckten Ausgabe des Oranienburger Generalanzeigers.